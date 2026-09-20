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Биде подвесное AM.PM Inspire 2.0 C50A3411WH белый купить с доставкой в Москве
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Биде подвесное AM.PM Inspire 2.0 C50A3411WH белый

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Биде подвесное AM.PM Inspire 2.0 C50A3411WH белый - фото 1
Биде подвесное AM.PM Inspire 2.0 C50A3411WH белый - фото 2
Биде подвесное AM.PM Inspire 2.0 C50A3411WH белый - фото 3
Биде подвесное AM.PM Inspire 2.0 C50A3411WH белый - фото 4
Биде подвесное AM.PM Inspire 2.0 C50A3411WH белый - фото 5
Биде подвесное AM.PM Inspire 2.0 C50A3411WH белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Биде
  • Биде подвесное AM.PM Inspire 2.0 C50A3411WH белый - фото 1
  • Биде подвесное AM.PM Inspire 2.0 C50A3411WH белый - фото 2
  • Биде подвесное AM.PM Inspire 2.0 C50A3411WH белый - фото 3
  • Биде подвесное AM.PM Inspire 2.0 C50A3411WH белый - фото 4
  • Биде подвесное AM.PM Inspire 2.0 C50A3411WH белый - фото 5
  • Биде подвесное AM.PM Inspire 2.0 C50A3411WH белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
54 290 руб.  58 410 руб. 
Начислим 3258 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541560
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Биде подвесное AM.PM Inspire 2.0 C50A3411WH белый
54 290 руб. -7%
58 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Inspire 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Inspire 2.0

Коллекция Inspire 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Биде
Высота, см
31
Кол-во отверстий для смесителя
1
Конструкция
пристенный
Особенности
материал - санфарфор
Отверстие под смеситель
да
Расположение отверстия для смесителя
в центре
Установка раковины
подвесная
Форма раковины
прямоугольник
Цвет
белый
Ширина, см
39
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х39х31
Вес, кг.
27

Описание товара Биде подвесное AM.PM Inspire 2.0 C50A3411WH белый

Современный дизайн и новая квадратная форма в керамике AM PM. Полностью скрытые крепления обеспечат эстетическую чистоту дизайна и лёгкость в уходе за керамикой. Безупречная поверхность: изготовлен из стекловидного фарфора, самого гигиеничного и влагостойкого материала. Безукоризненная стойкость к влаге, пятнам и запахам: идеальная глазуровка даже визуально скрытых зон.



Теги товара: Белый

Отзывы о товаре Биде подвесное AM.PM Inspire 2.0 C50A3411WH белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Биде
Высота, см
31
Кол-во отверстий для смесителя
1
Конструкция
пристенный
Особенности
материал - санфарфор
Отверстие под смеситель
да
Расположение отверстия для смесителя
в центре
Установка раковины
подвесная
Форма раковины
прямоугольник
Цвет
белый
Ширина, см
39
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Современный дизайн и новая квадратная форма в керамике AM PM. Полностью скрытые крепления обеспечат эстетическую чистоту дизайна и лёгкость в уходе за керамикой. Безупречная поверхность: изготовлен из стекловидного фарфора, самого гигиеничного и влагостойкого материала. Безукоризненная стойкость к влаге, пятнам и запахам: идеальная глазуровка даже визуально скрытых зон.


Теги товара: Белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Биде подвесное AM.PM Inspire 2.0 C50A3411WH белый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 54290 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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