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Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 40см AM.PM X-Joy M85AFSX0402WG белый купить с доставкой в Москве
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Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 40см AM.PM X-Joy M85AFSX0402WG белый

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Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 40см AM.PM X-Joy M85AFSX0402WG белый - фото 1
Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 40см AM.PM X-Joy M85AFSX0402WG белый - фото 2
Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 40см AM.PM X-Joy M85AFSX0402WG белый - фото 3
Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 40см AM.PM X-Joy M85AFSX0402WG белый - фото 4
Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 40см AM.PM X-Joy M85AFSX0402WG белый - фото 5
Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 40см AM.PM X-Joy M85AFSX0402WG белый - фото 6
Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 40см AM.PM X-Joy M85AFSX0402WG белый - фото 7
Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 40см AM.PM X-Joy M85AFSX0402WG белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
влагостойкая ЛДСП
  • Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 40см AM.PM X-Joy M85AFSX0402WG белый - фото 1
  • Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 40см AM.PM X-Joy M85AFSX0402WG белый - фото 2
  • Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 40см AM.PM X-Joy M85AFSX0402WG белый - фото 3
  • Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 40см AM.PM X-Joy M85AFSX0402WG белый - фото 4
  • Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 40см AM.PM X-Joy M85AFSX0402WG белый - фото 5
  • Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 40см AM.PM X-Joy M85AFSX0402WG белый - фото 6
  • Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 40см AM.PM X-Joy M85AFSX0402WG белый - фото 7
  • Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 40см AM.PM X-Joy M85AFSX0402WG белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 490 руб. 
Начислим 1110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541557
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 40см AM.PM X-Joy M85AFSX0402WG белый
18 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
итальянская эмаль
Покрытие фасада
итальянская эмаль
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
влагостойкая ЛДСП
Тип умывальника
напольный
Форма умывальника
прямоугольный
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
да
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 ящика
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х46х37
Вес, кг.
18

Описание товара Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 40см AM.PM X-Joy M85AFSX0402WG белый

Долгожданное расширение в мебели X-Joy. Самое оптимальное и функциональное решение для организации пространства ванной комнаты с учетом размещения в ней стиральной машины. Подходит для интеграции с узкими стиральными машинами (глубиной от 32 до 45 см). Эстетичное сочетание цветов и фактур от дизайн-бюро Danelon Meroni (Великобритания &amp;amp; Италия): белые глянцевые фасады дополнены отделкой под светлое дерево. Глубокие, удобные ящики позволяют организовать и хранить все необходимые средства под рукой. Внутреннее покрытие каждого ящика выполнено в современном цвете Anthracite и имеет противоскользящее покрытие. Накладная раковина из литьевого мрамора белоснежного цвета оснащена съемной мыльницей, специальным бортиком для защиты от пролива воды за мебель и скрытым сливом. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет). Боковины базы выполнены из влагостойкой ЛДСП, что позволяет продлевать срок службы мебели до максимального в индустрии.

Отзывы о товаре Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 40см AM.PM X-Joy M85AFSX0402WG белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
итальянская эмаль
Покрытие фасада
итальянская эмаль
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
влагостойкая ЛДСП
Тип умывальника
напольный
Форма умывальника
прямоугольный
Развернуть
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
да
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 ящика
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Долгожданное расширение в мебели X-Joy. Самое оптимальное и функциональное решение для организации пространства ванной комнаты с учетом размещения в ней стиральной машины. Подходит для интеграции с узкими стиральными машинами (глубиной от 32 до 45 см). Эстетичное сочетание цветов и фактур от дизайн-бюро Danelon Meroni (Великобритания &amp;amp; Италия): белые глянцевые фасады дополнены отделкой под светлое дерево. Глубокие, удобные ящики позволяют организовать и хранить все необходимые средства под рукой. Внутреннее покрытие каждого ящика выполнено в современном цвете Anthracite и имеет противоскользящее покрытие. Накладная раковина из литьевого мрамора белоснежного цвета оснащена съемной мыльницей, специальным бортиком для защиты от пролива воды за мебель и скрытым сливом. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет). Боковины базы выполнены из влагостойкой ЛДСП, что позволяет продлевать срок службы мебели до максимального в индустрии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под столешницу для стир. машины напольн. 40см AM.PM X-Joy M85AFSX0402WG белый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 18490 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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