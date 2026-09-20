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Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022GM32 графит купить с доставкой в Москве
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Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022GM32 графит

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Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022GM32 графит - фото 1
Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022GM32 графит - фото 2
Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022GM32 графит - фото 3
Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022GM32 графит - фото 4
Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022GM32 графит - фото 5
Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022GM32 графит - фото 6
Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022GM32 графит - фото 7
Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022GM32 графит - фото 8
Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022GM32 графит - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
ЛДСП влагостойкий
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022GM32 графит - фото 1
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022GM32 графит - фото 2
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022GM32 графит - фото 3
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022GM32 графит - фото 4
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022GM32 графит - фото 5
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022GM32 графит - фото 6
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022GM32 графит - фото 7
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022GM32 графит - фото 8
  • Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022GM32 графит - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541544
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Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
ЛДСП
Зеркало с полочкой
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
ЛДСП влагостойкий
Тип умывальника
напольный
Форма умывальника
прямоугольный
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
да
Материал боковин
ЛДСП влагостойкий
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 ящика, в верхнем ограничитель под сифон
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х60х41
Вес, кг.
15

Описание товара Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022GM32 графит

Напольная мебель для ванной AM PM GEM идеально подойдет тем, кто предпочитает минимализм в интерьере и выбирает абсолютный комфорт. Современный европейский дизайн от DanelonMeroni (Великобритания/Италия). Самая компактная и функциональная раковина на рынке: проекция всего 42 см при максимальной глубине чаши! Фурнитура push-to-open - открывание ящика нажатием на фасад. Ящики с антискользящим покрытием цвета антрацит – европейский стандарт. Фасады и корпус окрашены итальянскими экологически чистыми красками. Раковина приобретается отдельно - M90WCC0602WG.

Отзывы о товаре Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022GM32 графит




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
ЛДСП
Зеркало с полочкой
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
ЛДСП влагостойкий
Тип умывальника
напольный
Развернуть
Форма умывальника
прямоугольный
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
да
Материал боковин
ЛДСП влагостойкий
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 ящика, в верхнем ограничитель под сифон
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Описание
Напольная мебель для ванной AM PM GEM идеально подойдет тем, кто предпочитает минимализм в интерьере и выбирает абсолютный комфорт. Современный европейский дизайн от DanelonMeroni (Великобритания/Италия). Самая компактная и функциональная раковина на рынке: проекция всего 42 см при максимальной глубине чаши! Фурнитура push-to-open - открывание ящика нажатием на фасад. Ящики с антискользящим покрытием цвета антрацит – европейский стандарт. Фасады и корпус окрашены итальянскими экологически чистыми красками. Раковина приобретается отдельно - M90WCC0602WG.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину напольная 60см AM.PM Gem M90FSX06022GM32 графит - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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