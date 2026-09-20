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Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Sensation M30FHX0802TF табачный купить с доставкой в Москве
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Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Sensation M30FHX0802TF табачный

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Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Sensation M30FHX0802TF табачный - фото 1
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Sensation M30FHX0802TF табачный - фото 2
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Sensation M30FHX0802TF табачный - фото 3
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Sensation M30FHX0802TF табачный - фото 4
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Sensation M30FHX0802TF табачный - фото 5
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Sensation M30FHX0802TF табачный - фото 6
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Sensation M30FHX0802TF табачный - фото 7
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Sensation M30FHX0802TF табачный - фото 8
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Sensation M30FHX0802TF табачный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
табачный дуб
Основной материал
МДФ
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Sensation M30FHX0802TF табачный - фото 1
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Sensation M30FHX0802TF табачный - фото 2
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Sensation M30FHX0802TF табачный - фото 3
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Sensation M30FHX0802TF табачный - фото 4
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Sensation M30FHX0802TF табачный - фото 5
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Sensation M30FHX0802TF табачный - фото 6
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Sensation M30FHX0802TF табачный - фото 7
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Sensation M30FHX0802TF табачный - фото 8
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Sensation M30FHX0802TF табачный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
413 590 руб.  444 060 руб. 
Начислим 24816 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541540
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Sensation M30FHX0802TF табачный
413 590 руб. -7%
444 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sensation
filter_none Товар входит в коллекцию Sensation

Коллекция Sensation


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
МДФ
Зеркало с полочкой
нет
Подсветка в комплекте
опционально
Покрытие боковин
текстурированный шпон
Покрытие фасада
текстурированный шпон
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
табачный дуб
Основной материал
МДФ
Тип умывальника
подвесной
Форма умывальника
прямоугольный
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 ящика, в верхнем ограничитель под сифон
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х52х49
Вес, кг.
46

Описание товара Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Sensation M30FHX0802TF табачный

Выбор искушенных и чувственных: коллекция в стиле Dynamic Organic, вдохновленная природными органическими формами, доведенными до совершенства человеком. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада представляет собой не только ультрамодное, но и технологически сложное решение, которое под силу воплотить лишь единицам фабрик во всем мире. Эксклюзивное дизайнерское решение: боковые стенки и фасад представляют собой единое целое, предоставляя ящикам возможность полного выдвижения. Абсолютное единство форм с другими продуктами коллекции - не только совершенные радиусы, но и угол углублений. Самое мягкое открытие и закрытие ящиков в классе: направляющие скрытого монтажа с системой мягкого закрывания Soft Close.

Отзывы о товаре Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Sensation M30FHX0802TF табачный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
МДФ
Зеркало с полочкой
нет
Подсветка в комплекте
опционально
Покрытие боковин
текстурированный шпон
Покрытие фасада
текстурированный шпон
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
табачный дуб
Основной материал
МДФ
Тип умывальника
подвесной
Развернуть
Форма умывальника
прямоугольный
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 ящика, в верхнем ограничитель под сифон
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Описание
Выбор искушенных и чувственных: коллекция в стиле Dynamic Organic, вдохновленная природными органическими формами, доведенными до совершенства человеком. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада представляет собой не только ультрамодное, но и технологически сложное решение, которое под силу воплотить лишь единицам фабрик во всем мире. Эксклюзивное дизайнерское решение: боковые стенки и фасад представляют собой единое целое, предоставляя ящикам возможность полного выдвижения. Абсолютное единство форм с другими продуктами коллекции - не только совершенные радиусы, но и угол углублений. Самое мягкое открытие и закрытие ящиков в классе: направляющие скрытого монтажа с системой мягкого закрывания Soft Close.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Sensation M30FHX0802TF табачный - по цене 413590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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