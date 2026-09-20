База под раковину, подвесная, 80 см AM.PM Sensation M30FHX0802NF, ящики, цвет: орех, текстурированна
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
орех
Основной материал
МДФ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%413 590 руб. 444 060 руб.
В наличии
Код товара: 541539
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Загружаем...
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Загружаем...
413 590 руб. -7%
444 060 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
МДФ
Зеркало с полочкой
нет
Подсветка в комплекте
опционально
Покрытие боковин
текстурированный шпон
Покрытие фасада
текстурированный шпон
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
орех
Основной материал
МДФ
Тип умывальника
подвесной
Форма умывальника
прямоугольный
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 ящика, в верхнем ограничитель под сифон
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х52х49
Вес, кг.
46
Описание товара База под раковину, подвесная, 80 см AM.PM Sensation M30FHX0802NF, ящики, цвет: орех, текстурированна
Выбор искушенных и чувственных: коллекция в стиле Dynamic Organic, вдохновленная природными органическими формами, доведенными до совершенства человеком. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада представляет собой не только ультрамодное, но и технологически сложное решение, которое под силу воплотить лишь единицам фабрик во всем мире. Эксклюзивное дизайнерское решение: боковые стенки и фасад представляют собой единое целое, предоставляя ящикам возможность полного выдвижения. Абсолютное единство форм с другими продуктами коллекции - не только совершенные радиусы, но и угол углублений. Самое мягкое открытие и закрытие ящиков в классе: направляющие скрытого монтажа с системой мягкого закрывания Soft Close.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
МДФ
Зеркало с полочкой
нет
Подсветка в комплекте
опционально
Покрытие боковин
текстурированный шпон
Покрытие фасада
текстурированный шпон
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
орех
Основной материал
МДФ
Тип умывальника
подвесной
Развернуть
Форма умывальника
прямоугольный
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 ящика, в верхнем ограничитель под сифон
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Выбор искушенных и чувственных: коллекция в стиле Dynamic Organic, вдохновленная природными органическими формами, доведенными до совершенства человеком. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада представляет собой не только ультрамодное, но и технологически сложное решение, которое под силу воплотить лишь единицам фабрик во всем мире. Эксклюзивное дизайнерское решение: боковые стенки и фасад представляют собой единое целое, предоставляя ящикам возможность полного выдвижения. Абсолютное единство форм с другими продуктами коллекции - не только совершенные радиусы, но и угол углублений. Самое мягкое открытие и закрытие ящиков в классе: направляющие скрытого монтажа с системой мягкого закрывания Soft Close.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
База под раковину, подвесная, 80 см AM.PM Sensation M30FHX0802NF, ящики, цвет: орех, текстурированна - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 413590 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре База под раковину, подвесная, 80 см AM.PM Sensation M30FHX0802NF, ящики, цвет: орех, текстурированна