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Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803EGM серый купить с доставкой в Москве
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Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803EGM серый

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Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803EGM серый - фото 1
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803EGM серый - фото 2
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803EGM серый - фото 3
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803EGM серый - фото 4
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803EGM серый - фото 5
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803EGM серый - фото 6
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803EGM серый - фото 7
Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803EGM серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
бежевый
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
МДФ
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803EGM серый - фото 1
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803EGM серый - фото 2
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803EGM серый - фото 3
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803EGM серый - фото 4
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803EGM серый - фото 5
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803EGM серый - фото 6
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803EGM серый - фото 7
  • Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803EGM серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
129 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541535
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Коллекция Inspire 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Inspire 2.0

Коллекция Inspire 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
тумба, упаковка
Ориентация
универсальный
Покрытие боковин
эмаль
Покрытие фасада
эмаль
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
бежевый
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
МДФ
Тип умывальника
накладной
Форма умывальника
прямоугольная
Количество ящиков
2
Материал боковин
МДФ
Организация внутреннего пространства (описание)
высота верхнего ящика: 18 см, нижнего: 41, 4 см, внутреннего: 10 см, фурнитура push-to-open
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х60х49
Вес, кг.
40

Описание товара Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803EGM серый

Мебель Inspire V2.0 — идеальный выбор для тех, кто привык к динамичному стилю жизни, ценит абсолютный комфорт и минимализм в интерьере. Вариативность размеров и цветов даёт неограниченные возможности для создания стильного дизайна ванной комнаты с учётом её планировки и индивидуальных предпочтений владельца. Ультратонкая раковина эргономичной формы с покрытием из мрамора идеально сочетается с мебельной базой. Инновационный подход к хранению: теперь пространство под раковиной эффективно используется. Мы предусмотрели дополнительный ящик, который выдвигается на 15 см и обеспечивает быстрый доступ к самым нужным вещам. Экологически чистые и долговечные полиакриловые эмали: специальная технология покраски в 7 слоёв превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы. Теперь в самых актуальных матовых оттенках. Используются премиальная фурнитура push-to-open от мирового производителя Blum и доводчики для мягкого плавного закрывания ящиков. Раковина приобретается отдельно.

Отзывы о товаре Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803EGM серый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
тумба, упаковка
Ориентация
универсальный
Покрытие боковин
эмаль
Покрытие фасада
эмаль
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
бежевый
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
МДФ
Тип умывальника
накладной
Развернуть
Форма умывальника
прямоугольная
Количество ящиков
2
Материал боковин
МДФ
Организация внутреннего пространства (описание)
высота верхнего ящика: 18 см, нижнего: 41, 4 см, внутреннего: 10 см, фурнитура push-to-open
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Описание
Мебель Inspire V2.0 — идеальный выбор для тех, кто привык к динамичному стилю жизни, ценит абсолютный комфорт и минимализм в интерьере. Вариативность размеров и цветов даёт неограниченные возможности для создания стильного дизайна ванной комнаты с учётом её планировки и индивидуальных предпочтений владельца. Ультратонкая раковина эргономичной формы с покрытием из мрамора идеально сочетается с мебельной базой. Инновационный подход к хранению: теперь пространство под раковиной эффективно используется. Мы предусмотрели дополнительный ящик, который выдвигается на 15 см и обеспечивает быстрый доступ к самым нужным вещам. Экологически чистые и долговечные полиакриловые эмали: специальная технология покраски в 7 слоёв превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы. Теперь в самых актуальных матовых оттенках. Используются премиальная фурнитура push-to-open от мирового производителя Blum и доводчики для мягкого плавного закрывания ящиков. Раковина приобретается отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину подвесная 80см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX0803EGM серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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