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Тумба под раковину подвесная 65см AM.PM Like M80FHX0652WG белый купить с доставкой в Москве
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Тумба под раковину подвесная 65см AM.PM Like M80FHX0652WG белый

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Тумба под раковину подвесная 65см AM.PM Like M80FHX0652WG белый - фото 1
Тумба под раковину подвесная 65см AM.PM Like M80FHX0652WG белый - фото 2
Тумба под раковину подвесная 65см AM.PM Like M80FHX0652WG белый - фото 3
Тумба под раковину подвесная 65см AM.PM Like M80FHX0652WG белый - фото 4
Тумба под раковину подвесная 65см AM.PM Like M80FHX0652WG белый - фото 5
Тумба под раковину подвесная 65см AM.PM Like M80FHX0652WG белый - фото 6
Тумба под раковину подвесная 65см AM.PM Like M80FHX0652WG белый - фото 7
Тумба под раковину подвесная 65см AM.PM Like M80FHX0652WG белый - фото 8
Тумба под раковину подвесная 65см AM.PM Like M80FHX0652WG белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
МДФ и ЛДСП
  • Тумба под раковину подвесная 65см AM.PM Like M80FHX0652WG белый - фото 1
  • Тумба под раковину подвесная 65см AM.PM Like M80FHX0652WG белый - фото 2
  • Тумба под раковину подвесная 65см AM.PM Like M80FHX0652WG белый - фото 3
  • Тумба под раковину подвесная 65см AM.PM Like M80FHX0652WG белый - фото 4
  • Тумба под раковину подвесная 65см AM.PM Like M80FHX0652WG белый - фото 5
  • Тумба под раковину подвесная 65см AM.PM Like M80FHX0652WG белый - фото 6
  • Тумба под раковину подвесная 65см AM.PM Like M80FHX0652WG белый - фото 7
  • Тумба под раковину подвесная 65см AM.PM Like M80FHX0652WG белый - фото 8
  • Тумба под раковину подвесная 65см AM.PM Like M80FHX0652WG белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
23 490 руб.  25 290 руб. 
Начислим 1410 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541531
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Тумба под раковину подвесная 65см AM.PM Like M80FHX0652WG белый
23 490 руб. -7%
25 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
ЛДСП
Зеркало с полочкой
нет
Подсветка в комплекте
опционально
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
МДФ и ЛДСП
Тип умывальника
подвесной
Форма умывальника
прямоугольный
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 ящика, в верхнем ограничитель под сифон
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х65х45
Вес, кг.
27

Описание товара Тумба под раковину подвесная 65см AM.PM Like M80FHX0652WG белый

Впервые ультрамодная дизайнерская мебель в стиле Dynamic Organic стала представлена в доступном сегменте. Уникальная глубокая и удобная раковина со стилизованной губой - защищает от разбрызгивания воды. Утонченность в деталях: удобные интегрированные в фасад ручки идеально повторяют изгиб выступа раковины. Самое мягкое открытие и закрытие ящиков в классе: направляющие скрытого монтажа с системой мягкого закрывания soft close. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).

Отзывы о товаре Тумба под раковину подвесная 65см AM.PM Like M80FHX0652WG белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
ЛДСП
Зеркало с полочкой
нет
Подсветка в комплекте
опционально
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
МДФ и ЛДСП
Тип умывальника
подвесной
Развернуть
Форма умывальника
прямоугольный
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 ящика, в верхнем ограничитель под сифон
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Описание
Впервые ультрамодная дизайнерская мебель в стиле Dynamic Organic стала представлена в доступном сегменте. Уникальная глубокая и удобная раковина со стилизованной губой - защищает от разбрызгивания воды. Утонченность в деталях: удобные интегрированные в фасад ручки идеально повторяют изгиб выступа раковины. Самое мягкое открытие и закрытие ящиков в классе: направляющие скрытого монтажа с системой мягкого закрывания soft close. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину подвесная 65см AM.PM Like M80FHX0652WG белый - данный товар вы можете купить по цене 23490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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