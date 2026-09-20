Top.Mail.Ru
Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый - фото 1
Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый - фото 2
Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый - фото 3
Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый - фото 4
Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый - фото 5
Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый - фото 6
Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый - фото 7
Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый глянец
Цвет фурнитуры
белый
Основной материал
МДФ
Позиционирование дверей
правая
  • Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый - фото 1
  • Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый - фото 2
  • Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый - фото 3
  • Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый - фото 4
  • Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый - фото 5
  • Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый - фото 6
  • Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый - фото 7
  • Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 290 руб. 
Начислим 558 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541527
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый
9 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый глянец
Цвет фурнитуры
белый
Комплектация
тумба
Основной материал
МДФ
Позиционирование дверей
правая
Тип умывальника
подвесной
Форма умывальника
прямоугольный
Бельевая корзина
нет
Зеркало
Нет
Количество ящиков
2
Материал боковин
влагостойкая ЛДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 полки
Открытые полки
нет
Подсветка
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х43х25
Вес, кг.
6

Описание товара Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый

Мебель для ванной комнаты AM.PM — это идеальное сочетание современного дизайна и функциональности. Этот комплект создан для тех, кто ценит стиль и практичность в интерьере ванной комнаты.

Отзывы о товаре Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый глянец
Цвет фурнитуры
белый
Комплектация
тумба
Основной материал
МДФ
Позиционирование дверей
правая
Тип умывальника
подвесной
Форма умывальника
прямоугольный
Бельевая корзина
нет
Зеркало
Нет
Количество ящиков
2
Развернуть
Материал боковин
влагостойкая ЛДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 полки
Открытые полки
нет
Подсветка
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Описание
Мебель для ванной комнаты AM.PM — это идеальное сочетание современного дизайна и функциональности. Этот комплект создан для тех, кто ценит стиль и практичность в интерьере ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белый - этот товар вы можете купить по цене 9290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...