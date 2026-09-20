База под раковину, подвесная, 100 см AM.PM Sensation M30FHX1002BG, ящики, цвет: светло-голубой, глян
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара База под раковину, подвесная, 100 см AM.PM Sensation M30FHX1002BG, ящики, цвет: светло-голубой, глян
Выбор искушенных и чувственных: коллекция в стиле Dynamic Organic, вдохновленная природными органическими формами, доведенными до совершенства человеком. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада представляет собой не только ультрамодное, но и технологически сложное решение, которое под силу воплотить лишь единицам фабрик во всем мире. Эксклюзивное дизайнерское решение: боковые стенки и фасад представляют собой единое целое, предоставляя ящикам возможность полного выдвижения. Абсолютное единство форм с другими продуктами коллекции - не только совершенные радиусы, но и угол углублений. Самое мягкое открытие и закрытие ящиков в классе: направляющие скрытого монтажа с системой мягкого закрывания Soft Close.
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