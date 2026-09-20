Top.Mail.Ru
Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003GM графит купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003GM графит

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003GM графит - фото 1
Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003GM графит - фото 2
Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003GM графит - фото 3
Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003GM графит - фото 4
Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003GM графит - фото 5
Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003GM графит - фото 6
Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003GM графит - фото 7
Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003GM графит - фото 8
Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003GM графит - фото 9
Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003GM графит - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
серый
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
МДФ
  • Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003GM графит - фото 1
  • Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003GM графит - фото 2
  • Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003GM графит - фото 3
  • Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003GM графит - фото 4
  • Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003GM графит - фото 5
  • Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003GM графит - фото 6
  • Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003GM графит - фото 7
  • Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003GM графит - фото 8
  • Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003GM графит - фото 9
  • Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003GM графит - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
148 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541519
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Inspire 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Inspire 2.0

Коллекция Inspire 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
тумба, упаковка
Ориентация
универсальный
Покрытие боковин
эмаль
Покрытие фасада
эмаль
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
серый
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
МДФ
Тип умывальника
накладной
Форма умывальника
прямоугольная
Количество ящиков
3
Материал боковин
МДФ
Организация внутреннего пространства (описание)
3 ящика
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.01х0.6х0.49
Вес, кг.
47

Описание товара Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003GM графит

Мебель Inspire V2.0 – идеальный выбор для тех кто привык к динамичному стилю жизни ценит абсолютный комфорт и минимализм в интерьере. Вариативность размеров и цветов дает неограниченные возможности для создания стильного дизайна ванной комнаты с учетом ее планировки и индивидуальных предпочтений владельца. Ультратонкая раковина эргономичной формы с покрытием из мрамора идеально сочетается с мебельной базой. Инновационный подход к хранению: мы разработали дополнительный ящик который выдвигается на 12 см и обеспечивает быстрый доступ к самым необходимым вещам. Экологически чистые и долговечные полиакриловые эмали: специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы. Теперь в самых актуальных матовых оттенках

Отзывы о товаре Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003GM графит




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
тумба, упаковка
Ориентация
универсальный
Покрытие боковин
эмаль
Покрытие фасада
эмаль
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
серый
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
МДФ
Тип умывальника
накладной
Развернуть
Форма умывальника
прямоугольная
Количество ящиков
3
Материал боковин
МДФ
Организация внутреннего пространства (описание)
3 ящика
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Описание
Мебель Inspire V2.0 – идеальный выбор для тех кто привык к динамичному стилю жизни ценит абсолютный комфорт и минимализм в интерьере. Вариативность размеров и цветов дает неограниченные возможности для создания стильного дизайна ванной комнаты с учетом ее планировки и индивидуальных предпочтений владельца. Ультратонкая раковина эргономичной формы с покрытием из мрамора идеально сочетается с мебельной базой. Инновационный подход к хранению: мы разработали дополнительный ящик который выдвигается на 12 см и обеспечивает быстрый доступ к самым необходимым вещам. Экологически чистые и долговечные полиакриловые эмали: специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы. Теперь в самых актуальных матовых оттенках
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину подвесная 100см AM.PM Inspire 2.0 M50AFHX1003GM графит - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...