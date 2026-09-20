Колонки Oklick GMNG OK-471 2.1 черный (1475340)
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Питание от сети
да
Тип акустической системы
2.1
Суммарная мощность
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%7 150 руб. 7 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541463
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
48
Питание от USB
нет
Ширина, см
24
Количество колонок в комплекте
2
Питание от сети
да
Материал корпуса сабвуфера
пластик, MDF
Интерфейс USB (для флэшки)
Bluetooth
Тип акустической системы
2.1
Суммарная мощность
60
Мощность фронтальных колонок
15 Вт
Мощность сабвуфера
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
7
Описание товара Колонки Oklick GMNG OK-471 2.1 черный (1475340)
Настольные мощные колонки OKLICK в черном классическом исполнении и с современным дизайном. Небольшие габариты, стильный дизайн и широкие возможности по воспроизведению звука, поддержке и подключению устройств. Глубокий насыщенный звук позволит наполнить окружающее пространство и получить максимальное удовольствие от игр, фильмов и музыки.
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Теги товара: с сабвуфером
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Высота, см
48
Питание от USB
нет
Ширина, см
24
Количество колонок в комплекте
2
Питание от сети
да
Материал корпуса сабвуфера
пластик, MDF
Интерфейс USB (для флэшки)
Bluetooth
Тип акустической системы
2.1
Суммарная мощность
60
Мощность фронтальных колонок
15 Вт
Развернуть
Мощность сабвуфера
30
Страна производитель
Китай
Настольные мощные колонки OKLICK в черном классическом исполнении и с современным дизайном. Небольшие габариты, стильный дизайн и широкие возможности по воспроизведению звука, поддержке и подключению устройств. Глубокий насыщенный звук позволит наполнить окружающее пространство и получить максимальное удовольствие от игр, фильмов и музыки.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Теги товара: с сабвуфером
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Теги товара: с сабвуфером
Колонки Oklick GMNG OK-471 2.1 черный (1475340) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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