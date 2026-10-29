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Блок питания H3C PSR75-12A-GL 75W AC Pluggable купить с доставкой в Москве
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Блок питания H3C PSR75-12A-GL 75W AC Pluggable

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Блок питания H3C PSR75-12A-GL 75W AC Pluggable
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 86 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 540852
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Блок питания H3C PSR75-12A-GL 75W AC Pluggable
5 330 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
H3C
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
20х20х12
Вес, г.
200

Описание товара Блок питания H3C PSR75-12A-GL 75W AC Pluggable

Блок питания H3C PSR75-12A-GL 75W AC Pluggable

Отзывы о товаре Блок питания H3C PSR75-12A-GL 75W AC Pluggable




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Характеристики
Бренд
H3C
Тип товара
Блок питания
Описание
Блок питания H3C PSR75-12A-GL 75W AC Pluggable
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания H3C PSR75-12A-GL 75W AC Pluggable - купить по цене 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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