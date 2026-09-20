Доска глад. "Haushalt Р1Т/О" orchid тефл. (пластик перф.лист), эл.роз., 120*40 см HР1Т/O
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гладильные доски
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%4 920 руб. 5 425 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 540732
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гладильные доски
Дополнительно
кронштейн для провода
Максимальная высота
90
Материал каркаса
металл
Материал столешницы
термопластик
Материал чехла
бязь
Подставка для утюга
да
Противоскользящие насадки
Да
Регулировка высоты
да
Цвет
черный
Ширина, см
40
Размеры в упаковке, м
1.49х0.4х0.11
Вес, кг.
4.5
Описание товара Доска глад. "Haushalt Р1Т/О" orchid тефл. (пластик перф.лист), эл.роз., 120*40 см HР1Т/O
Гладильная доска с плавной регулировкой по высоте и EURO подставкой под утюг
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Гладильные доски
Дополнительно
кронштейн для провода
Максимальная высота
90
Материал каркаса
металл
Материал столешницы
термопластик
Материал чехла
бязь
Подставка для утюга
да
Противоскользящие насадки
Да
Регулировка высоты
да
Цвет
черный
Ширина, см
40
Гладильная доска с плавной регулировкой по высоте и EURO подставкой под утюг
Доска глад. "Haushalt Р1Т/О" orchid тефл. (пластик перф.лист), эл.роз., 120*40 см HР1Т/O - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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