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Чехол Deppa Book Cover для Samsung Galaxy A03 core (2022), черный 88163 купить с доставкой в Москве
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Чехол Deppa Book Cover для Samsung Galaxy A03 core (2022), черный 88163

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Чехол Deppa Book Cover для Samsung Galaxy A03 core (2022), черный 88163
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540553
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Характеристики

Бренд
DEPPA
Тип товара
Чехлы для телефонов
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Чехол Deppa Book Cover для Samsung Galaxy A03 core (2022), черный 88163

Два встроенных магнита большого размера обеспечивают плотную фиксацию крышки в закрытом положении. Крепкий каркас крышки чехла не теряет жесткости благодаря использованию высококачественных материалов – ПВХ и полиуретана, в производстве не применяются компоненты с мягкой структурой (картон). Чехол защищает устройство на 360°, закрывая не только заднюю и боковые стороны смартфона, но и дисплей. Режим горизонтальной подставки обеспечивает комфортный просмотр видео на устройстве. Поверхность внутренней подкладки с покрытием Soft Touch не только приятна на ощупь, но и бережно соприкасается со смартфоном, не царапая его экран. При изготовлении чехла выбирается оптимальная толщина задней крышки чехла, чтобы окантовка, обрамляющая камеру, не допускала появление на ней царапин при контакте с твердыми поверхностями.

Отзывы о товаре Чехол Deppa Book Cover для Samsung Galaxy A03 core (2022), черный 88163




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Характеристики
Бренд
DEPPA
Тип товара
Чехлы для телефонов
Описание
Два встроенных магнита большого размера обеспечивают плотную фиксацию крышки в закрытом положении. Крепкий каркас крышки чехла не теряет жесткости благодаря использованию высококачественных материалов – ПВХ и полиуретана, в производстве не применяются компоненты с мягкой структурой (картон). Чехол защищает устройство на 360°, закрывая не только заднюю и боковые стороны смартфона, но и дисплей. Режим горизонтальной подставки обеспечивает комфортный просмотр видео на устройстве. Поверхность внутренней подкладки с покрытием Soft Touch не только приятна на ощупь, но и бережно соприкасается со смартфоном, не царапая его экран. При изготовлении чехла выбирается оптимальная толщина задней крышки чехла, чтобы окантовка, обрамляющая камеру, не допускала появление на ней царапин при контакте с твердыми поверхностями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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