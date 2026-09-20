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Оперативная память Micron 64GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 MTA36ASF8G72PZ-3G2F1 купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Micron 64GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 MTA36ASF8G72PZ-3G2F1

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Память оперативная DDR4 Crucial 64Gb (MTA36ASF8G72PZ-3G2F1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
98 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540356
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Характеристики

Бренд
Crucial
Тип товара
Память оперативная
Вес, г.
10

Описание товара Оперативная память Micron 64GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 MTA36ASF8G72PZ-3G2F1

Оперативная память произведена с учетом требований современных компьютерных систем, что гарантирует ее универсальность и надежность. Модуль относится к классу DDR4, обладает емкостью 64 ГБ и 288-контактным модулем RDIMM.?Предельная частота работы устройства достигает 3200 МГц, а пропускная способность – 25600 Мб/с.

Отзывы о товаре Оперативная память Micron 64GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 MTA36ASF8G72PZ-3G2F1




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Характеристики
Бренд
Crucial
Тип товара
Память оперативная
Описание
Оперативная память произведена с учетом требований современных компьютерных систем, что гарантирует ее универсальность и надежность. Модуль относится к классу DDR4, обладает емкостью 64 ГБ и 288-контактным модулем RDIMM.?Предельная частота работы устройства достигает 3200 МГц, а пропускная способность – 25600 Мб/с.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Micron 64GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 MTA36ASF8G72PZ-3G2F1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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