Память оперативная DDR4 ТМИ 8Gb 2666MHz (ЦРМП.467526.002) OEM
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 ТМИ 8Gb 2666MHz (ЦРМП.467526.002) OEM
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти идеально подходит для апгрейда офисных компьютеров, домашних ПК начального уровня или готовых системных блоков, где требуется простая и надежная замена или добавление объема ОЗУ. Он справится с повседневными задачами: работой с документами, просмотром веб-страниц с большим количеством вкладок, использованием нетребовательных приложений. Однако для современных игр или профессиональных задач вроде монтажа видео и 3D-рендеринга одного такого модуля будет явно недостаточно как по объему, так и по скорости.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с современными платформами на базе процессоров Intel Core 10-11-12-13 поколений и AMD Ryzen серий 3000, 4000, 5000 и новее. Форм-фактор DIMM предназначен для установки исключительно в настольные материнские платы, планки для ноутбуков (SO-DIMM) физически не подойдут. Важно помнить, что слоты DDR4 и DDR3/DDR5 имеют разные ключи, поэтому установить модуль в неподходящий разъем не получится.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объем 8 ГБ, что является хорошим базовым уровнем для работы одной системы. Частота 2666 МГц относится к среднему сегменту для DDR4 и обеспечивает достаточную пропускную способность для комфортной работы в сценариях, не связанных с высокой вычислительной нагрузкой. В играх или профессиональных приложениях один модуль будет работать в одноканальном режиме, что ограничит его потенциал, поэтому для заметного прироста отзывчивости и производительности рекомендуется использовать два таких модуля в двухканальной конфигурации.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные значения таймингов и рабочее напряжение для этой OEM-модели обычно определяются самим чипом памяти и могут варьироваться. Как правило, память такого класса работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Важно отметить, что данный модуль, скорее всего, не поддерживает профили автоматического разгона XMP или EXPO, а его частота 2666 МГц является стандартной (JEDEC). Это означает, что он будет стабильно работать на этой частоте практически на любой совместимой материнской плате без необходимости каких-либо настроек в BIOS.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с большинством настольных материнских плат, поддерживающих DDR4. Однако для выхода на частоту 2666 МГц на платформах Intel необходимо, чтобы её поддерживал процессор (это базовая частота для многих чипов) и материнская плата. На платформах AMD Ryzen частота памяти также будет ограничена возможностями контроллера памяти процессора и поддержкой со стороны платы. Перед покупкой крайне желательно сверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль поставляется в OEM-исполнении, то есть без декоративных радиаторов. Это делает планку компактной и исключает любые риски конфликта с установкой крупных процессорных кулеров в слоты, расположенные близко к процессорному разъему. Отсутствие радиатора допустимо для памяти с частотой 2666 МГц и стандартным напряжением, так как тепловыделение в таком режиме работы невысокое и не требует активного отвода тепла.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате (обычно через один от первого). Смешивать этот модуль с другими, даже схожими по характеристикам, не рекомендуется, так как это может привести к нестабильной работе системы на пониженных частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение этой памяти - её одиночный формат и отсутствие поддержки XMP, что делает её решением строго для базовых конфигураций и апгрейдов. При выборе убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты DDR4. Для игрового или рабочего ПК лучше сразу рассмотреть комплект из двух модулей (2x8 ГБ) с поддержкой XMP/EXPO и более высокой частотой. Данный модуль оптимален как недорогая замена вышедшей из строя планки в готовом ПК или для небольшого увеличения объема в системе, где уже установлен один аналогичный модуль.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти идеально подходит для апгрейда офисных компьютеров, домашних ПК начального уровня или готовых системных блоков, где требуется простая и надежная замена или добавление объема ОЗУ. Он справится с повседневными задачами: работой с документами, просмотром веб-страниц с большим количеством вкладок, использованием нетребовательных приложений. Однако для современных игр или профессиональных задач вроде монтажа видео и 3D-рендеринга одного такого модуля будет явно недостаточно как по объему, так и по скорости.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с современными платформами на базе процессоров Intel Core 10-11-12-13 поколений и AMD Ryzen серий 3000, 4000, 5000 и новее. Форм-фактор DIMM предназначен для установки исключительно в настольные материнские платы, планки для ноутбуков (SO-DIMM) физически не подойдут. Важно помнить, что слоты DDR4 и DDR3/DDR5 имеют разные ключи, поэтому установить модуль в неподходящий разъем не получится.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объем 8 ГБ, что является хорошим базовым уровнем для работы одной системы. Частота 2666 МГц относится к среднему сегменту для DDR4 и обеспечивает достаточную пропускную способность для комфортной работы в сценариях, не связанных с высокой вычислительной нагрузкой. В играх или профессиональных приложениях один модуль будет работать в одноканальном режиме, что ограничит его потенциал, поэтому для заметного прироста отзывчивости и производительности рекомендуется использовать два таких модуля в двухканальной конфигурации.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные значения таймингов и рабочее напряжение для этой OEM-модели обычно определяются самим чипом памяти и могут варьироваться. Как правило, память такого класса работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Важно отметить, что данный модуль, скорее всего, не поддерживает профили автоматического разгона XMP или EXPO, а его частота 2666 МГц является стандартной (JEDEC). Это означает, что он будет стабильно работать на этой частоте практически на любой совместимой материнской плате без необходимости каких-либо настроек в BIOS.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с большинством настольных материнских плат, поддерживающих DDR4. Однако для выхода на частоту 2666 МГц на платформах Intel необходимо, чтобы её поддерживал процессор (это базовая частота для многих чипов) и материнская плата. На платформах AMD Ryzen частота памяти также будет ограничена возможностями контроллера памяти процессора и поддержкой со стороны платы. Перед покупкой крайне желательно сверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль поставляется в OEM-исполнении, то есть без декоративных радиаторов. Это делает планку компактной и исключает любые риски конфликта с установкой крупных процессорных кулеров в слоты, расположенные близко к процессорному разъему. Отсутствие радиатора допустимо для памяти с частотой 2666 МГц и стандартным напряжением, так как тепловыделение в таком режиме работы невысокое и не требует активного отвода тепла.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате (обычно через один от первого). Смешивать этот модуль с другими, даже схожими по характеристикам, не рекомендуется, так как это может привести к нестабильной работе системы на пониженных частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение этой памяти - её одиночный формат и отсутствие поддержки XMP, что делает её решением строго для базовых конфигураций и апгрейдов. При выборе убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты DDR4. Для игрового или рабочего ПК лучше сразу рассмотреть комплект из двух модулей (2x8 ГБ) с поддержкой XMP/EXPO и более высокой частотой. Данный модуль оптимален как недорогая замена вышедшей из строя планки в готовом ПК или для небольшого увеличения объема в системе, где уже установлен один аналогичный модуль.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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