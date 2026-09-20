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Площадка под стяжку черная 100штук 30х20 PR13.0342 Промрукав купить с доставкой в Москве
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Площадка под стяжку черная 100штук 30х20 PR13.0342 Промрукав

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Площадка под стяжку черная 100штук 30х20 PR13.0342 Промрукав - фото 1
Площадка под стяжку черная 100штук 30х20 PR13.0342 Промрукав - фото 2
Площадка под стяжку черная 100штук 30х20 PR13.0342 Промрукав - фото 3
Площадка под стяжку черная 100штук 30х20 PR13.0342 Промрукав - фото 4
Площадка под стяжку черная 100штук 30х20 PR13.0342 Промрукав - фото 5
Площадка под стяжку черная 100штук 30х20 PR13.0342 Промрукав - фото 6
Площадка под стяжку черная 100штук 30х20 PR13.0342 Промрукав - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Материал назначения
Пластик
Длина, мм
32
Ширина, мм
20
Комплектация
площадка под стяжку - 2 шт., упаковка
  • Площадка под стяжку черная 100штук 30х20 PR13.0342 Промрукав - фото 1
  • Площадка под стяжку черная 100штук 30х20 PR13.0342 Промрукав - фото 2
  • Площадка под стяжку черная 100штук 30х20 PR13.0342 Промрукав - фото 3
  • Площадка под стяжку черная 100штук 30х20 PR13.0342 Промрукав - фото 4
  • Площадка под стяжку черная 100штук 30х20 PR13.0342 Промрукав - фото 5
  • Площадка под стяжку черная 100штук 30х20 PR13.0342 Промрукав - фото 6
  • Площадка под стяжку черная 100штук 30х20 PR13.0342 Промрукав - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539830
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Характеристики

Бренд
Промрукав
Тип товара
Оснастка
Материал
пластик
Материал назначения
Пластик
Длина, мм
32
Ширина, мм
20
Комплектация
площадка под стяжку - 2 шт., упаковка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
17х14х2
Вес, г.
230

Описание товара Площадка под стяжку черная 100штук 30х20 PR13.0342 Промрукав

Площадка под стяжку для прямого монтажа Промрукав черная PR13.0342 предназначена для монтажа электрической проводки, как открытым способом, так и в гофрированных трубах, для монтажа слаботочных, а также других инженерных сетей.



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Отзывы о товаре Площадка под стяжку черная 100штук 30х20 PR13.0342 Промрукав




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Характеристики
Бренд
Промрукав
Тип товара
Оснастка
Материал
пластик
Материал назначения
Пластик
Длина, мм
32
Ширина, мм
20
Комплектация
площадка под стяжку - 2 шт., упаковка
Страна производитель
Россия
Описание
Площадка под стяжку для прямого монтажа Промрукав черная PR13.0342 предназначена для монтажа электрической проводки, как открытым способом, так и в гофрированных трубах, для монтажа слаботочных, а также других инженерных сетей.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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