Гвозди по бетону усиленный 3,05x19 мм 1000штук TOUA 30519stepEG
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Длина, мм
19
Комплектация
гвозди - 1000 шт., упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 539826
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Оснастка
Материал
сталь
Длина, мм
19
Комплектация
гвозди - 1000 шт., упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х10
Вес, кг.
1.36
Описание товара Гвозди по бетону усиленный 3,05x19 мм 1000штук TOUA 30519stepEG
Гвозди по бетону, металлу, кирпичу Toua CN широко используются в общестроительном монтаже: монтаж фанеры к бетону монтаж металлических и алюминиевых направляющих к бетону и кирпичу монтаж профлиста к бетону, кирпичу и металлическим балкам для пристрелки направляющих ГКЛ и штукатурной сетки электромонтажных работ монтаж натяжных потолков и инженерных систем.
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Бренд
Тип товара
Оснастка
Материал
сталь
Длина, мм
19
Комплектация
гвозди - 1000 шт., упаковка
Страна производитель
Китай
Гвозди по бетону, металлу, кирпичу Toua CN широко используются в общестроительном монтаже: монтаж фанеры к бетону монтаж металлических и алюминиевых направляющих к бетону и кирпичу монтаж профлиста к бетону, кирпичу и металлическим балкам для пристрелки направляющих ГКЛ и штукатурной сетки электромонтажных работ монтаж натяжных потолков и инженерных систем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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