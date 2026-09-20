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Битодержатель магнитный 1/4 дюйма, 58 мм, в пластиковом боксе Felo 1103810336 купить с доставкой в Москве
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Битодержатель магнитный 1/4 дюйма, 58 мм, в пластиковом боксе Felo 1103810336

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Битодержатель магнитный 1/4 дюйма, 58 мм, в пластиковом боксе Felo 1103810336 - фото 1
Битодержатель магнитный 1/4 дюйма, 58 мм, в пластиковом боксе Felo 1103810336 - фото 2
Битодержатель магнитный 1/4 дюйма, 58 мм, в пластиковом боксе Felo 1103810336 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Комплектация
битодержатель, упаковка
  • Битодержатель магнитный 1/4 дюйма, 58 мм, в пластиковом боксе Felo 1103810336 - фото 1
  • Битодержатель магнитный 1/4 дюйма, 58 мм, в пластиковом боксе Felo 1103810336 - фото 2
  • Битодержатель магнитный 1/4 дюйма, 58 мм, в пластиковом боксе Felo 1103810336 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539683
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Характеристики

Бренд
Felo
Тип товара
Оснастка
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Дополнительно
магнитный
Комплектация
битодержатель, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
75x15x15
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
8х2х2
Вес, г.
50

Описание товара Битодержатель магнитный 1/4 дюйма, 58 мм, в пластиковом боксе Felo 1103810336

Felo Битодержатель магнитный 1/4", 58 мм в пластиковом боксе Felo 1103810336 предназначен для работ с битами 25 мм в различных рукоятках-насадках, а также с применением электроинструмента. Поставляется в пластиковом боксе.



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Отзывы о товаре Битодержатель магнитный 1/4 дюйма, 58 мм, в пластиковом боксе Felo 1103810336




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Характеристики
Бренд
Felo
Тип товара
Оснастка
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Дополнительно
магнитный
Комплектация
битодержатель, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
75x15x15
Страна производитель
Германия
Описание
Felo Битодержатель магнитный 1/4", 58 мм в пластиковом боксе Felo 1103810336 предназначен для работ с битами 25 мм в различных рукоятках-насадках, а также с применением электроинструмента. Поставляется в пластиковом боксе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Доставка
Отзывы


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