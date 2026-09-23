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Транспортир KRAFTOOL Protractor, 145 мм с линейкой из нержавеющей стали 34290 купить с доставкой в Москве
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Транспортир KRAFTOOL Protractor, 145 мм с линейкой из нержавеющей стали 34290

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Транспортир KRAFTOOL Protractor, 145 мм с линейкой из нержавеющей стали 34290 - фото 1
Транспортир KRAFTOOL Protractor, 145 мм с линейкой из нержавеющей стали 34290 - фото 2
Транспортир KRAFTOOL Protractor, 145 мм с линейкой из нержавеющей стали 34290 - фото 3
Транспортир KRAFTOOL Protractor, 145 мм с линейкой из нержавеющей стали 34290 - фото 4
Транспортир KRAFTOOL Protractor, 145 мм с линейкой из нержавеющей стали 34290 - фото 5
Транспортир KRAFTOOL Protractor, 145 мм с линейкой из нержавеющей стали 34290 - фото 6
Транспортир KRAFTOOL Protractor, 145 мм с линейкой из нержавеющей стали 34290 - фото 7
Транспортир KRAFTOOL Protractor, 145 мм с линейкой из нержавеющей стали 34290 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина, мм
28.76
  • Транспортир KRAFTOOL Protractor, 145 мм с линейкой из нержавеющей стали 34290 - фото 1
  • Транспортир KRAFTOOL Protractor, 145 мм с линейкой из нержавеющей стали 34290 - фото 2
  • Транспортир KRAFTOOL Protractor, 145 мм с линейкой из нержавеющей стали 34290 - фото 3
  • Транспортир KRAFTOOL Protractor, 145 мм с линейкой из нержавеющей стали 34290 - фото 4
  • Транспортир KRAFTOOL Protractor, 145 мм с линейкой из нержавеющей стали 34290 - фото 5
  • Транспортир KRAFTOOL Protractor, 145 мм с линейкой из нержавеющей стали 34290 - фото 6
  • Транспортир KRAFTOOL Protractor, 145 мм с линейкой из нержавеющей стали 34290 - фото 7
  • Транспортир KRAFTOOL Protractor, 145 мм с линейкой из нержавеющей стали 34290 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 539401
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Транспортир KRAFTOOL Protractor, 145 мм с линейкой из нержавеющей стали 34290
620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Длина, мм
28.76
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
20х2х1
Вес, г.
70

Описание товара Транспортир KRAFTOOL Protractor, 145 мм с линейкой из нержавеющей стали 34290

Транспортир KRAFTOOL Protractor из нержавеющей стали 145мм 34290 - ручной инструмент, предназначенный для проведения различных измерений. Данная модель оснащена линейкой, что позволяет измерять не только углы, но и различные габариты. Изготовлен из нержавеющей стали, на прецизионном оборудовании. Обладает высокой точностью и длительным сроком службы.

Отзывы о товаре Транспортир KRAFTOOL Protractor, 145 мм с линейкой из нержавеющей стали 34290




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Длина, мм
28.76
Страна производитель
Тайвань
Описание
Транспортир KRAFTOOL Protractor из нержавеющей стали 145мм 34290 - ручной инструмент, предназначенный для проведения различных измерений. Данная модель оснащена линейкой, что позволяет измерять не только углы, но и различные габариты. Изготовлен из нержавеющей стали, на прецизионном оборудовании. Обладает высокой точностью и длительным сроком службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Транспортир KRAFTOOL Protractor, 145 мм с линейкой из нержавеющей стали 34290 - стоимость товара 620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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