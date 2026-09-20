Робот-пылесос Starwind SRV3950 18Вт, сухая и влажная уборка. черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Starwind SRV3950 18Вт, сухая и влажная уборка. черный
Робот-пылесос Starwind SRV3950 привлекает внимание пользователей строгостью внешнего вида, выполнен в классическом черном цвете. Техника позволяет упростить сухую или увлажненную уборку комнат, станет незаменимым помощником для каждой хозяйки. Мощность современного робота-пылесоса составляет порядка 18 Ватт, а степень шума в ходе использования не превышает 65 дБ. В конструкции есть контейнер для пылевых масс на 200 мл, предусмотрены датчик перепада высот (инфракрасный). Уборка может осуществляться автоматически, локально, хаотично или путем ручного управления. Питание подается от литий-ионного аккумулятора емкостью 1500 мАч.
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