Корпус Cooler Master Elite 500 (E500-KGNN-S00)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Cooler Master Elite 500 (E500-KGNN-S00)
Корпус Cooler Master – идеальное сочетание элегантного дизайна и функциональности для современных пользователей, нуждающихся в надежной платформе для сборки ПК. Этот черный Midi-Tower корпус выполнен из высококачественной стали, что обеспечивает не только стильный внешний вид, но и долговечность конструкции. Спроектированный для оптимальной совместимости, корпус поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и mATX. Корпус оснащен удобным окном на боковой стенке, позволяющим любоваться начинкой вашего компьютера. Внутреннее пространство продумано до мелочей: здесь предусмотрены три внутренних отсека для накопителей формата 2,5 дюймов и два для 3,5 дюймовых дисков, что позволяет хранить все необходимые данные. При этом конструкция позволяет разместить видеокарту длиной до 350 мм и процессорный кулер высотой до 161 мм. Для обеспечения эффективного охлаждения системных компонентов корпус оснащен встроенным 120 мм вентилятором, а при необходимости, в корпус можно установить дополнительные вентиляторы. Нижнее расположение блока питания способствует улучшению циркуляции воздуха и упрощает сборку. Вес корпуса составляет всего 5,59 кг, что делает его удобным для транспортировки и установки. Cooler Master предлагает этот корпус как часть их линейки качественных комплектующих, которые отвечают самым строгим стандартам и требованиям современных пользователей.
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Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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