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Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538680
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Описание товара Перфоратор Bosch GBH 180-LI BL 0611911122
Перфоратор Bosch GBH 180-LI Professional (0611911122) – универсальный помощник для сверления и долбления отверстий в бетоне, камне, кирпиче и других материалах. Установленный в инструменте бесщеточный двигатель характеризуется высокой производительностью, меньшим тепловыделением и стабильностью в течение длительного срока службы. Патрон поддерживает оснастку диаметром до 30 мм с хвостовиком SDS-Plus. Функция реверса предусматривает переключение с правого вращения на левое. Подсветка рабочей зоны повышает удобство выполнения работы в труднодоступных местах. Благодаря эргономичной конструкции с двумя рукоятками обеспечивается комфортное удержание. В комплекте с Bosch GBH 180-LI Professional (0611911122) поставляются аккумулятор с напряжением 18 В, зарядное устройство, ограничитель глубины. Также предусмотрен кейс для удобного хранения перфоратора и всех принадлежностей.
Перфоратор Bosch GBH 180-LI Professional (0611911122) – универсальный помощник для сверления и долбления отверстий в бетоне, камне, кирпиче и других материалах. Установленный в инструменте бесщеточный двигатель характеризуется высокой производительностью, меньшим тепловыделением и стабильностью в течение длительного срока службы. Патрон поддерживает оснастку диаметром до 30 мм с хвостовиком SDS-Plus. Функция реверса предусматривает переключение с правого вращения на левое. Подсветка рабочей зоны повышает удобство выполнения работы в труднодоступных местах. Благодаря эргономичной конструкции с двумя рукоятками обеспечивается комфортное удержание. В комплекте с Bosch GBH 180-LI Professional (0611911122) поставляются аккумулятор с напряжением 18 В, зарядное устройство, ограничитель глубины. Также предусмотрен кейс для удобного хранения перфоратора и всех принадлежностей.
Перфоратор Bosch GBH 180-LI BL 0611911122 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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