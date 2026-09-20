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Перфоратор Bosch GBH 180-LI BL 0611911122 купить с доставкой в Москве
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Перфоратор Bosch GBH 180-LI BL 0611911122

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Перфоратор Bosch GBH 180-LI BL 0611911122 - фото 1
Перфоратор Bosch GBH 180-LI BL 0611911122 - фото 2
Перфоратор Bosch GBH 180-LI BL 0611911122 - фото 3
Перфоратор Bosch GBH 180-LI BL 0611911122 - фото 4
Перфоратор Bosch GBH 180-LI BL 0611911122 - фото 5
Перфоратор Bosch GBH 180-LI BL 0611911122 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
  • Перфоратор Bosch GBH 180-LI BL 0611911122 - фото 1
  • Перфоратор Bosch GBH 180-LI BL 0611911122 - фото 2
  • Перфоратор Bosch GBH 180-LI BL 0611911122 - фото 3
  • Перфоратор Bosch GBH 180-LI BL 0611911122 - фото 4
  • Перфоратор Bosch GBH 180-LI BL 0611911122 - фото 5
  • Перфоратор Bosch GBH 180-LI BL 0611911122 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538680
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
да
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
20
Макс. энергия удара
2
Количество аккумуляторов, шт
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4
Напряжение аккумулятора, В
18
Зарядное устройство в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х36х13
Вес, кг.
6.87

Описание товара Перфоратор Bosch GBH 180-LI BL 0611911122

Перфоратор Bosch GBH 180-LI Professional (0611911122) – универсальный помощник для сверления и долбления отверстий в бетоне, камне, кирпиче и других материалах. Установленный в инструменте бесщеточный двигатель характеризуется высокой производительностью, меньшим тепловыделением и стабильностью в течение длительного срока службы. Патрон поддерживает оснастку диаметром до 30 мм с хвостовиком SDS-Plus. Функция реверса предусматривает переключение с правого вращения на левое. Подсветка рабочей зоны повышает удобство выполнения работы в труднодоступных местах. Благодаря эргономичной конструкции с двумя рукоятками обеспечивается комфортное удержание. В комплекте с Bosch GBH 180-LI Professional (0611911122) поставляются аккумулятор с напряжением 18 В, зарядное устройство, ограничитель глубины. Также предусмотрен кейс для удобного хранения перфоратора и всех принадлежностей.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор Bosch GBH 180-LI BL 0611911122




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
да
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Развернуть
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
20
Макс. энергия удара
2
Количество аккумуляторов, шт
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4
Напряжение аккумулятора, В
18
Зарядное устройство в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор Bosch GBH 180-LI Professional (0611911122) – универсальный помощник для сверления и долбления отверстий в бетоне, камне, кирпиче и других материалах. Установленный в инструменте бесщеточный двигатель характеризуется высокой производительностью, меньшим тепловыделением и стабильностью в течение длительного срока службы. Патрон поддерживает оснастку диаметром до 30 мм с хвостовиком SDS-Plus. Функция реверса предусматривает переключение с правого вращения на левое. Подсветка рабочей зоны повышает удобство выполнения работы в труднодоступных местах. Благодаря эргономичной конструкции с двумя рукоятками обеспечивается комфортное удержание. В комплекте с Bosch GBH 180-LI Professional (0611911122) поставляются аккумулятор с напряжением 18 В, зарядное устройство, ограничитель глубины. Также предусмотрен кейс для удобного хранения перфоратора и всех принадлежностей.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
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Отзывы


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