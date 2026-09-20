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Лупа-лампа Kromatech бестеневая 5x, 100 мм, на струбцине, с подсветкой (120 LED) GF-501 купить с доставкой в Москве
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Лупа-лампа Kromatech бестеневая 5x, 100 мм, на струбцине, с подсветкой (120 LED) GF-501

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Лупа-лампа Kromatech бестеневая 5x, 100 мм, на струбцине, с подсветкой (120 LED) GF-501
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538644
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Характеристики

Бренд
Kromatech
Тип товара
Лупы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
980

Описание товара Лупа-лампа Kromatech бестеневая 5x, 100 мм, на струбцине, с подсветкой (120 LED) GF-501

Сферы применения такой лупы обширны – чтение, рукоделие, вышивание, радиотехнические и ювелирные работы, часовые работы, медицина. Удобное приспособление для работы с мелкими предметами для использования не только при естественном освещении, но и в условиях плохой освещенности, поскольку она оборудована встроенной подсветкой. Пластиковый корпус светильника (оправа) и металлическая складная конструкция держателя и струбцины. Большой диаметр лупы позволяет одновременно увеличить значительную площадь изучаемой поверхности. Корпус лупы изготовлен из качественного металла и пластика, эта модель имеет надежное крепление-струбцину, позволяющую закрепить лупу на горизонтальной или вертикальной основе. Надежная фиксация механизма и надежное крепление к столу сделают вашу работу комфортной и позволят проводить точные работы с минимальными погрешностями. Настольные лупы успешно применяются также различными специалистами такими, как ювелиры, часовые мастера, косметологи, зубные техники, археологи, коллекционеры и т.д.

Отзывы о товаре Лупа-лампа Kromatech бестеневая 5x, 100 мм, на струбцине, с подсветкой (120 LED) GF-501




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Характеристики
Бренд
Kromatech
Тип товара
Лупы
Страна производитель
Китай
Описание
Сферы применения такой лупы обширны – чтение, рукоделие, вышивание, радиотехнические и ювелирные работы, часовые работы, медицина. Удобное приспособление для работы с мелкими предметами для использования не только при естественном освещении, но и в условиях плохой освещенности, поскольку она оборудована встроенной подсветкой. Пластиковый корпус светильника (оправа) и металлическая складная конструкция держателя и струбцины. Большой диаметр лупы позволяет одновременно увеличить значительную площадь изучаемой поверхности. Корпус лупы изготовлен из качественного металла и пластика, эта модель имеет надежное крепление-струбцину, позволяющую закрепить лупу на горизонтальной или вертикальной основе. Надежная фиксация механизма и надежное крепление к столу сделают вашу работу комфортной и позволят проводить точные работы с минимальными погрешностями. Настольные лупы успешно применяются также различными специалистами такими, как ювелиры, часовые мастера, косметологи, зубные техники, археологи, коллекционеры и т.д.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лупа-лампа Kromatech бестеневая 5x, 100 мм, на струбцине, с подсветкой (120 LED) GF-501 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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