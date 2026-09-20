Лупа-лампа Kromatech бестеневая 3x/10x, 100/25 мм, на подставке, с подсветкой (26 LED) PD-4S
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538642
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, кг.
1.18
Описание товара Лупа-лампа Kromatech бестеневая 3x/10x, 100/25 мм, на подставке, с подсветкой (26 LED) PD-4S
Бифокальная бестеневая настольная лупа-лампа для рукоделия, вышивания и чтения, со светодиодной подсветкой (38 светодиодов). Увеличение основной линзы – 3.0X, дополнительной – 10.0X. Диаметр основной линзы – 100 мм, дополнительной линзы – 25 мм. 38 суперярких светодиодов, расположенных возле линзы, при необходимости освещают объекты или читаемый текст. Ручка плавной регулировки освещения.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бифокальная бестеневая настольная лупа-лампа для рукоделия, вышивания и чтения, со светодиодной подсветкой (38 светодиодов). Увеличение основной линзы – 3.0X, дополнительной – 10.0X. Диаметр основной линзы – 100 мм, дополнительной линзы – 25 мм. 38 суперярких светодиодов, расположенных возле линзы, при необходимости освещают объекты или читаемый текст. Ручка плавной регулировки освещения.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Лупа-лампа Kromatech бестеневая 3x/10x, 100/25 мм, на подставке, с подсветкой (26 LED) PD-4S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лупа-лампа Kromatech бестеневая 3x/10x, 100/25 мм, на подставке, с подсветкой (26 LED) PD-4S