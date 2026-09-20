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Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 10 купить с доставкой в Москве
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Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 10

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Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 10 - фото 1
Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 10 - фото 2
Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 10 - фото 3
Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 10 - фото 4
Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 10 - фото 5
Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 10 - фото 6
Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 10 - фото 7
Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 10 - фото 8
Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 10 - фото 9
Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 10 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
  • Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 10 - фото 1
  • Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 10 - фото 2
  • Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 10 - фото 3
  • Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 10 - фото 4
  • Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 10 - фото 5
  • Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 10 - фото 6
  • Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 10 - фото 7
  • Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 10 - фото 8
  • Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 10 - фото 9
  • Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 10 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538630
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Лупы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х7
Вес, г.
565

Описание товара Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 10

Налобная лупа Discovery Crafts DHR 10 наиболее удобна в ситуациях, когда требуется точно настраивать освещение рабочей области. Ее подсветка имеет регулировку яркости, также она работает не от батареек, а от аккумулятора. Подзарядка осуществляется через комплектный кабель, поэтому обслуживание лупы не требует затрат. Эта модель отлично подходит для выполнения точных работ: пайки, ремонта мелкой техники и электроники, ювелирных и часовых работ. В комплектацию входят сменные линзы, их можно сочетать друг с другом. На лупу можно установить до двух линз одновременно. Также есть дополнительная линза для правого глаза. Она небольшая, но в сочетании с другими линзами позволяет получить максимальное увеличение. Материал оптики – полимерное оптическое стекло. Это прочный и легкий материал, который по качеству передаваемой картинки ни в чем не уступает обычному стеклу. Для фиксации лупы на голове используется крепление, его длину можно регулировать.

Отзывы о товаре Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 10




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Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Лупы
Страна производитель
Китай
Описание
Налобная лупа Discovery Crafts DHR 10 наиболее удобна в ситуациях, когда требуется точно настраивать освещение рабочей области. Ее подсветка имеет регулировку яркости, также она работает не от батареек, а от аккумулятора. Подзарядка осуществляется через комплектный кабель, поэтому обслуживание лупы не требует затрат. Эта модель отлично подходит для выполнения точных работ: пайки, ремонта мелкой техники и электроники, ювелирных и часовых работ. В комплектацию входят сменные линзы, их можно сочетать друг с другом. На лупу можно установить до двух линз одновременно. Также есть дополнительная линза для правого глаза. Она небольшая, но в сочетании с другими линзами позволяет получить максимальное увеличение. Материал оптики – полимерное оптическое стекло. Это прочный и легкий материал, который по качеству передаваемой картинки ни в чем не уступает обычному стеклу. Для фиксации лупы на голове используется крепление, его длину можно регулировать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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