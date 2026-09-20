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Флешка 128GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning (SDIX60N-128G-GN6NE) купить с доставкой в Москве
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Флешка 128GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning (SDIX60N-128G-GN6NE)

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Флешка 128GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning (SDIX60N-128G-GN6NE) - фото 1
Флешка 128GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning (SDIX60N-128G-GN6NE) - фото 2
Флешка 128GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning (SDIX60N-128G-GN6NE) - фото 3
Флешка 128GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning (SDIX60N-128G-GN6NE) - фото 4
Флешка 128GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning (SDIX60N-128G-GN6NE) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
  • Флешка 128GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning (SDIX60N-128G-GN6NE) - фото 1
  • Флешка 128GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning (SDIX60N-128G-GN6NE) - фото 2
  • Флешка 128GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning (SDIX60N-128G-GN6NE) - фото 3
  • Флешка 128GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning (SDIX60N-128G-GN6NE) - фото 4
  • Флешка 128GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning (SDIX60N-128G-GN6NE) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
3 670 руб.  7 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538161
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
23

Описание товара Флешка 128GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning (SDIX60N-128G-GN6NE)

Недостаточно места на iPhone? Благодаря USB-флеш-накопителю iXpand Go освободить память очень легко. Сохраните дорогие для вас моменты.

Отзывы о товаре Флешка 128GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning (SDIX60N-128G-GN6NE)




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Описание
Недостаточно места на iPhone? Благодаря USB-флеш-накопителю iXpand Go освободить память очень легко. Сохраните дорогие для вас моменты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 128GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning (SDIX60N-128G-GN6NE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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