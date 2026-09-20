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Подставка-руль Red Line для геймпада игровой приставки P5, черный (HS-PS5008) купить с доставкой в Москве
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Подставка-руль Red Line для геймпада игровой приставки P5, черный (HS-PS5008)

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Подставка-руль Red Line для геймпада игровой приставки P5, черный (HS-PS5008) - фото 1
Подставка-руль Red Line для геймпада игровой приставки P5, черный (HS-PS5008) - фото 2
Подставка-руль Red Line для геймпада игровой приставки P5, черный (HS-PS5008) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для игровых приставок
  • Подставка-руль Red Line для геймпада игровой приставки P5, черный (HS-PS5008) - фото 1
  • Подставка-руль Red Line для геймпада игровой приставки P5, черный (HS-PS5008) - фото 2
  • Подставка-руль Red Line для геймпада игровой приставки P5, черный (HS-PS5008) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 537319
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Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Аксессуары для игровых приставок
Размеры в упаковке, см
25х20х15
Вес, г.
372

Описание товара Подставка-руль Red Line для геймпада игровой приставки P5, черный (HS-PS5008)

Отличное качество изготовления и простой монтаж. Имитация настоящего гоночного руля и точной конструкции отверстий. Присоски внизу для большей реалистичности. Рулевое колесо можно использовать отдельно (не нужно крепить его на кронштейне).

Отзывы о товаре Подставка-руль Red Line для геймпада игровой приставки P5, черный (HS-PS5008)




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Аксессуары для игровых приставок
Описание
Отличное качество изготовления и простой монтаж. Имитация настоящего гоночного руля и точной конструкции отверстий. Присоски внизу для большей реалистичности. Рулевое колесо можно использовать отдельно (не нужно крепить его на кронштейне).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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