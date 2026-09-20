Top.Mail.Ru
Стекло защитное Red Line Samsung Galaxy A13 4G tempered glass УТ000029824 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стекло защитное Red Line Samsung Galaxy A13 4G tempered glass УТ000029824

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Стекло защитное Red Line Samsung Galaxy A13 4G tempered glass УТ000029824
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 536771
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Размеры в упаковке, см
20х9х2
Вес, г.
30

Описание товара Стекло защитное Red Line Samsung Galaxy A13 4G tempered glass УТ000029824

Защитное стекло RED-LINE надежно защищает дисплей гаджета от трещин и прочих механических повреждений. Глянцевое прозрачное стекло предназначено для смартфонов, обладает коэффициентом прочности 9Н и не искажает изображение. Также защита не снижает отзывчивость тачскрина. Специальное покрытие стекла RED-LINE отталкивает загрязнения, не позволяет появляться жирным отпечаткам и следам пальцев на поверхности. Закругленные края идеально повторяют форму дисплея, с небольшим отступом для сочетания с чехлом. Комплект включает в себя стикер для удаления пыли, салфетку для обезжиривания.

Отзывы о товаре Стекло защитное Red Line Samsung Galaxy A13 4G tempered glass УТ000029824




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Описание
Защитное стекло RED-LINE надежно защищает дисплей гаджета от трещин и прочих механических повреждений. Глянцевое прозрачное стекло предназначено для смартфонов, обладает коэффициентом прочности 9Н и не искажает изображение. Также защита не снижает отзывчивость тачскрина. Специальное покрытие стекла RED-LINE отталкивает загрязнения, не позволяет появляться жирным отпечаткам и следам пальцев на поверхности. Закругленные края идеально повторяют форму дисплея, с небольшим отступом для сочетания с чехлом. Комплект включает в себя стикер для удаления пыли, салфетку для обезжиривания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стекло защитное Red Line Samsung Galaxy A13 4G tempered glass УТ000029824 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...