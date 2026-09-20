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Адаптер-переходник Barn&Hollis Type-C – AUX (Jack 3.5 mm) + зарядка, серый купить с доставкой в Москве
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Адаптер-переходник Barn&Hollis Type-C – AUX (Jack 3.5 mm) + зарядка, серый

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Адаптер-переходник Barn&amp;Hollis Type-C – AUX (Jack 3.5 mm) + зарядка, серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель-переходник
Цвет
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 535197
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Характеристики

Бренд
Barn&Hollis
Тип товара
Кабель-переходник
Разъем подключения
USB Type-C, Jack 3.5
Цвет
серый
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Адаптер-переходник Barn&Hollis Type-C – AUX (Jack 3.5 mm) + зарядка, серый

Кабель предназначен для передачи данных и подзарядки цифровых устройств. Кабель отличается высокой износостойкостью и продуктивностью. Усиленная защита соединения кабеля и коннектора, которая обеспечивает гибкость и долговечность.



Теги товара: type-c

Отзывы о товаре Адаптер-переходник Barn&Hollis Type-C – AUX (Jack 3.5 mm) + зарядка, серый




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Характеристики
Бренд
Barn&Hollis
Тип товара
Кабель-переходник
Разъем подключения
USB Type-C, Jack 3.5
Цвет
серый
Описание
Кабель предназначен для передачи данных и подзарядки цифровых устройств. Кабель отличается высокой износостойкостью и продуктивностью. Усиленная защита соединения кабеля и коннектора, которая обеспечивает гибкость и долговечность.


Теги товара: type-c
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер-переходник Barn&Hollis Type-C – AUX (Jack 3.5 mm) + зарядка, серый - данный товар вы можете купить по цене 580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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