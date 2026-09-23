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Адаптер Red Line Type-C 8 in 1 для ноутбука, черный купить с доставкой в Москве
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Адаптер Red Line Type-C 8 in 1 для ноутбука, черный

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Адаптер Red Line Type-C 8 in 1 для ноутбука, черный - фото 1
Адаптер Red Line Type-C 8 in 1 для ноутбука, черный - фото 2
Адаптер Red Line Type-C 8 in 1 для ноутбука, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-концентратор
Разъем 1
USB Type-C
Совместимость
для ноутбука
Цвет
черный
  • Адаптер Red Line Type-C 8 in 1 для ноутбука, черный - фото 1
  • Адаптер Red Line Type-C 8 in 1 для ноутбука, черный - фото 2
  • Адаптер Red Line Type-C 8 in 1 для ноутбука, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
3 160 руб.  3 930 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 535184
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Адаптер Red Line Type-C 8 in 1 для ноутбука, черный
3 160 руб. -20%
3 930 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
USB-концентратор
Разъем 1
USB Type-C
Совместимость
для ноутбука
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
100

Описание товара Адаптер Red Line Type-C 8 in 1 для ноутбука, черный

Адаптер RED LINE – это надежный и компактный аксессуар, который объединяет в себе несколько полезных функций для современных пользователей. С проводом длиной 10 см, он идеально подходит для использования в домашних условиях, на работе или в поездках, не занимая много места и обеспечивая удобство подключения.

Отзывы о товаре Адаптер Red Line Type-C 8 in 1 для ноутбука, черный




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
USB-концентратор
Разъем 1
USB Type-C
Совместимость
для ноутбука
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер RED LINE – это надежный и компактный аксессуар, который объединяет в себе несколько полезных функций для современных пользователей. С проводом длиной 10 см, он идеально подходит для использования в домашних условиях, на работе или в поездках, не занимая много места и обеспечивая удобство подключения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер Red Line Type-C 8 in 1 для ноутбука, черный - этот товар вы можете купить по цене 3160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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