Адаптер Red Line Type-C 8 in 1 для ноутбука, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-концентратор
Разъем 1
USB Type-C
Совместимость
для ноутбука
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%3 160 руб. 3 930 руб.
В наличии
Код товара: 535184
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 160 руб. -20%
3 930 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-концентратор
Разъем 1
USB Type-C
Совместимость
для ноутбука
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
100
Описание товара Адаптер Red Line Type-C 8 in 1 для ноутбука, черный
Адаптер RED LINE – это надежный и компактный аксессуар, который объединяет в себе несколько полезных функций для современных пользователей. С проводом длиной 10 см, он идеально подходит для использования в домашних условиях, на работе или в поездках, не занимая много места и обеспечивая удобство подключения.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
USB-концентратор
Разъем 1
USB Type-C
Совместимость
для ноутбука
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Адаптер RED LINE – это надежный и компактный аксессуар, который объединяет в себе несколько полезных функций для современных пользователей. С проводом длиной 10 см, он идеально подходит для использования в домашних условиях, на работе или в поездках, не занимая много места и обеспечивая удобство подключения.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Адаптер Red Line Type-C 8 in 1 для ноутбука, черный - этот товар вы можете купить по цене 3160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Адаптер Red Line Type-C 8 in 1 для ноутбука, черный