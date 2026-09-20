Пеногенератор для минимоек, ЗУБР 70401-375, для пистолета 375 серии
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для моек
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%2 050 руб. 2 438 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 534398
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аксессуары для моек
Размеры в упаковке, см
22х13х9
Вес, г.
600
Описание товара Пеногенератор для минимоек, ЗУБР 70401-375, для пистолета 375 серии
Пеногенератор ЗУБР 70401-375, предназначен для формирования пенообразного слоя моющего средства на очищаемом изделии. Полностью совместим с пистолетом ЗУБР 70410-375. Регулировка выхода пены. Большой объем для длительного пользования.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аксессуары для моек
Пеногенератор ЗУБР 70401-375, предназначен для формирования пенообразного слоя моющего средства на очищаемом изделии. Полностью совместим с пистолетом ЗУБР 70410-375. Регулировка выхода пены. Большой объем для длительного пользования.
Смотрите также: Комплектующие и аксессуары для триммеров
Смотрите также: Комплектующие и аксессуары для триммеров
Пеногенератор для минимоек, ЗУБР 70401-375, для пистолета 375 серии - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2050 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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