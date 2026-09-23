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Чехол LuxCase для APPLE iPhone 11 Pro Max TPU с картхолдером 1.5mm Transparent-Gold 63571 купить с доставкой в Москве
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Чехол LuxCase для APPLE iPhone 11 Pro Max TPU с картхолдером 1.5mm Transparent-Gold 63571

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Чехол LuxCase для APPLE iPhone 11 Pro Max TPU с картхолдером 1.5mm Transparent-Gold 63571 - фото 1
Чехол LuxCase для APPLE iPhone 11 Pro Max TPU с картхолдером 1.5mm Transparent-Gold 63571 - фото 2
Чехол LuxCase для APPLE iPhone 11 Pro Max TPU с картхолдером 1.5mm Transparent-Gold 63571 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
полиуретан
Совместимость
Apple iPhone 11 Pro Max
Цвет
золотой
  • Чехол LuxCase для APPLE iPhone 11 Pro Max TPU с картхолдером 1.5mm Transparent-Gold 63571 - фото 1
  • Чехол LuxCase для APPLE iPhone 11 Pro Max TPU с картхолдером 1.5mm Transparent-Gold 63571 - фото 2
  • Чехол LuxCase для APPLE iPhone 11 Pro Max TPU с картхолдером 1.5mm Transparent-Gold 63571 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 533899
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чехол LuxCase для APPLE iPhone 11 Pro Max TPU с картхолдером 1.5mm Transparent-Gold 63571
1 040 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LuxCase
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
полиуретан
Совместимость
Apple iPhone 11 Pro Max
Цвет
золотой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
300

Описание товара Чехол LuxCase для APPLE iPhone 11 Pro Max TPU с картхолдером 1.5mm Transparent-Gold 63571

Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует параметрам заявленной модели

Отзывы о товаре Чехол LuxCase для APPLE iPhone 11 Pro Max TPU с картхолдером 1.5mm Transparent-Gold 63571




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Характеристики
Бренд
LuxCase
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
полиуретан
Совместимость
Apple iPhone 11 Pro Max
Цвет
золотой
Страна производитель
Китай
Описание
Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует параметрам заявленной модели
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол LuxCase для APPLE iPhone 11 Pro Max TPU с картхолдером 1.5mm Transparent-Gold 63571 – стоимость товара 1040 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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