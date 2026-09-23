Чехол LuxCase для APPLE iPhone 11 Pro Max TPU с картхолдером 1.5mm Transparent-Gold 63571
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
полиуретан
Совместимость
Apple iPhone 11 Pro Max
Цвет
золотой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб.
В наличии
Код товара: 533899
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 040 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
полиуретан
Совместимость
Apple iPhone 11 Pro Max
Цвет
золотой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
300
Описание товара Чехол LuxCase для APPLE iPhone 11 Pro Max TPU с картхолдером 1.5mm Transparent-Gold 63571
Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует параметрам заявленной модели
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Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
полиуретан
Совместимость
Apple iPhone 11 Pro Max
Цвет
золотой
Страна производитель
Китай
Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует параметрам заявленной модели
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Чехол LuxCase для APPLE iPhone 11 Pro Max TPU с картхолдером 1.5mm Transparent-Gold 63571 – стоимость товара 1040 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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