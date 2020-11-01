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Уличный светильник Arte lamp Monaco A1497PA-4BK

Артикул: 53350
Уличный фонарь (фонарный столб) Arte Lamp MONACO A1497PA-4BK
22 240 руб. 
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+ 1023 КэтКоинов
Артикул: 53350
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 927 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Monaco
filter_noneТовар входит в коллекцию Monaco
БрендArte Lamp
Тип товараУличное освещение
Тип осветительного приборафонарный столб
Количество ламп4
Тип цоколяE27
Максимальная мощность лампы, Вт100
Материал плафонаполикарбонат
Высота, см230
Длина, см75
Ширина, см75
Вес, кг12
Уличный светильник (фонарный столб). Материал арматуры: Металл. Цвет арматуры: Черный. Страна-производитель: Италия.


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Уличный светильник Arte lamp Monaco A1497PA-4BK - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 22240 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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