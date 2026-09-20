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Автомобильный держатель Red Line Magnetic Air Vent Mount Универсальный УТ000008239 купить с доставкой в Москве
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Автомобильный держатель Red Line Magnetic Air Vent Mount Универсальный УТ000008239

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Автомобильный держатель Red Line Magnetic Air Vent Mount Универсальный УТ000008239 - фото 1
Автомобильный держатель Red Line Magnetic Air Vent Mount Универсальный УТ000008239 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель автомобильный
  • Автомобильный держатель Red Line Magnetic Air Vent Mount Универсальный УТ000008239 - фото 1
  • Автомобильный держатель Red Line Magnetic Air Vent Mount Универсальный УТ000008239 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 532112
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Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Держатель автомобильный
Размеры в упаковке, см
12х6х5
Вес, г.
150

Описание товара Автомобильный держатель Red Line Magnetic Air Vent Mount Универсальный УТ000008239

Держатель изготовлен из качественных материалов. Отличается износостойкостью и практичностью.

Отзывы о товаре Автомобильный держатель Red Line Magnetic Air Vent Mount Универсальный УТ000008239




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Держатель автомобильный
Описание
Держатель изготовлен из качественных материалов. Отличается износостойкостью и практичностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобильный держатель Red Line Magnetic Air Vent Mount Универсальный УТ000008239 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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