Автомобильный держатель Red Line Magnetic Air Vent Mount Универсальный УТ000008239
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель автомобильный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 532112
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х6х5
Вес, г.
150
Описание товара Автомобильный держатель Red Line Magnetic Air Vent Mount Универсальный УТ000008239
Держатель изготовлен из качественных материалов. Отличается износостойкостью и практичностью.
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Держатель изготовлен из качественных материалов. Отличается износостойкостью и практичностью.
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