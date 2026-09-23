Top.Mail.Ru
Тепловентилятор Engy N12 настенный, 2000Вт, ПДУ, LCD экран купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тепловентилятор Engy N12 настенный, 2000Вт, ПДУ, LCD экран

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тепловентилятор Engy N12 настенный, 2000Вт, ПДУ, LCD экран - фото 1
Тепловентилятор Engy N12 настенный, 2000Вт, ПДУ, LCD экран - фото 2
Тепловентилятор Engy N12 настенный, 2000Вт, ПДУ, LCD экран - фото 3
Тепловентилятор Engy N12 настенный, 2000Вт, ПДУ, LCD экран - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
  • Тепловентилятор Engy N12 настенный, 2000Вт, ПДУ, LCD экран - фото 1
  • Тепловентилятор Engy N12 настенный, 2000Вт, ПДУ, LCD экран - фото 2
  • Тепловентилятор Engy N12 настенный, 2000Вт, ПДУ, LCD экран - фото 3
  • Тепловентилятор Engy N12 настенный, 2000Вт, ПДУ, LCD экран - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 531834
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Engy
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220 В
Управление
электронное
Комплектация
пульт ДУ
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.33

Описание товара Тепловентилятор Engy N12 настенный, 2000Вт, ПДУ, LCD экран

Настенный тепловентилятор Мощность 2000 Вт Два уровня мощности 1000/2000Вт Регулируемый термостат - поддержание заданой температуры Керамический нагревательный элемент, долговечен, не сжигает кислород, не сушит воздух Регулируемая температура Таймер на 8 часа Пульт ДУ LED дисплей Световая индикация режимов работы Индикатор температуры в помещении Режим циркуляции воздуха без нагрева Низкий уровень шума Защита от перегрева, обеспечивает долгий срок службы

Отзывы о товаре Тепловентилятор Engy N12 настенный, 2000Вт, ПДУ, LCD экран




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Engy
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220 В
Управление
электронное
Комплектация
пульт ДУ
Страна производитель
Китай
Описание
Настенный тепловентилятор Мощность 2000 Вт Два уровня мощности 1000/2000Вт Регулируемый термостат - поддержание заданой температуры Керамический нагревательный элемент, долговечен, не сжигает кислород, не сушит воздух Регулируемая температура Таймер на 8 часа Пульт ДУ LED дисплей Световая индикация режимов работы Индикатор температуры в помещении Режим циркуляции воздуха без нагрева Низкий уровень шума Защита от перегрева, обеспечивает долгий срок службы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловентилятор Engy N12 настенный, 2000Вт, ПДУ, LCD экран - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...