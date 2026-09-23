Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Tecno Spark 8C черная рамка
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Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%270 руб. 660 руб.
В наличии
Код товара: 531125
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270 руб. -59%
660 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Tecno Spark 8C
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х40
Вес, г.
30
Описание товара Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Tecno Spark 8C черная рамка
Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO – это надежная защита вашего устройства от царапин, потертостей и других повреждений. Они созданы для того, чтобы поддерживать идеальный вид экрана вашего смартфона и продлевать срок его службы. Специально разработанные для экрана, данные защитные решения имеют минимальную толщину всего 0.26 мм, что делает их практически незаметными и никак не влияет на чувствительность сенсора. Изготовленные из высококачественного стекла с твердостью 9, они обеспечивают исключительную прочность, устойчивость к ударным нагрузкам и долговечность в использовании. Продукция от бренда BoraSCO сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, предоставляя пользователям уверенность и комфорт каждый день.
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Бренд
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Tecno Spark 8C
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO – это надежная защита вашего устройства от царапин, потертостей и других повреждений. Они созданы для того, чтобы поддерживать идеальный вид экрана вашего смартфона и продлевать срок его службы. Специально разработанные для экрана, данные защитные решения имеют минимальную толщину всего 0.26 мм, что делает их практически незаметными и никак не влияет на чувствительность сенсора. Изготовленные из высококачественного стекла с твердостью 9, они обеспечивают исключительную прочность, устойчивость к ударным нагрузкам и долговечность в использовании. Продукция от бренда BoraSCO сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, предоставляя пользователям уверенность и комфорт каждый день.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Tecno Spark 8C черная рамка - стоимость товара 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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