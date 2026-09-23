Top.Mail.Ru
Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Tecno Spark 8C черная рамка купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Tecno Spark 8C черная рамка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Tecno Spark 8C черная рамка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%
270 руб.  660 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 531125
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Tecno Spark 8C черная рамка
270 руб. -59%
660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Tecno Spark 8C
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х40
Вес, г.
30

Описание товара Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Tecno Spark 8C черная рамка

Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO – это надежная защита вашего устройства от царапин, потертостей и других повреждений. Они созданы для того, чтобы поддерживать идеальный вид экрана вашего смартфона и продлевать срок его службы. Специально разработанные для экрана, данные защитные решения имеют минимальную толщину всего 0.26 мм, что делает их практически незаметными и никак не влияет на чувствительность сенсора. Изготовленные из высококачественного стекла с твердостью 9, они обеспечивают исключительную прочность, устойчивость к ударным нагрузкам и долговечность в использовании. Продукция от бренда BoraSCO сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, предоставляя пользователям уверенность и комфорт каждый день.

Отзывы о товаре Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Tecno Spark 8C черная рамка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Tecno Spark 8C
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO – это надежная защита вашего устройства от царапин, потертостей и других повреждений. Они созданы для того, чтобы поддерживать идеальный вид экрана вашего смартфона и продлевать срок его службы. Специально разработанные для экрана, данные защитные решения имеют минимальную толщину всего 0.26 мм, что делает их практически незаметными и никак не влияет на чувствительность сенсора. Изготовленные из высококачественного стекла с твердостью 9, они обеспечивают исключительную прочность, устойчивость к ударным нагрузкам и долговечность в использовании. Продукция от бренда BoraSCO сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, предоставляя пользователям уверенность и комфорт каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Tecno Spark 8C черная рамка - стоимость товара 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...