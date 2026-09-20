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Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180 купить с доставкой в Москве
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Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180

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Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180 - фото 1
Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180 - фото 2
Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180 - фото 3
Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180 - фото 4
Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180 - фото 5
Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал губок
CrV
Диэлектрическая рукоятка
Да
  • Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180 - фото 1
  • Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180 - фото 2
  • Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180 - фото 3
  • Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180 - фото 4
  • Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180 - фото 5
  • Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 530544
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Характеристики

Бренд
Дело Техники
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
длинногубцы
Материал губок
CrV
Диэлектрическая рукоятка
Да
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х7х2
Вес, г.
180

Описание товара Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180

Набор плоскогубцев и пассатижей Дело Техники — это оптимальное сочетание надёжности и комфорта для точной работы. Длина 180 мм позволяет уверенно держать инструмент в руке, легко справляться даже в тесных местах. Двухкомпонентные рукоятки приятны на ощупь, не скользят и обеспечивают дополнительное удобство во время работы. Диэлектрическая защита делает этот набор отличным выбором для задач, связанных с электричеством.



Теги товара: 180 мм

Отзывы о товаре Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180




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Характеристики
Бренд
Дело Техники
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
длинногубцы
Материал губок
CrV
Диэлектрическая рукоятка
Да
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Описание
Набор плоскогубцев и пассатижей Дело Техники — это оптимальное сочетание надёжности и комфорта для точной работы. Длина 180 мм позволяет уверенно держать инструмент в руке, легко справляться даже в тесных местах. Двухкомпонентные рукоятки приятны на ощупь, не скользят и обеспечивают дополнительное удобство во время работы. Диэлектрическая защита делает этот набор отличным выбором для задач, связанных с электричеством.


Теги товара: 180 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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