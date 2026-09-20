Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал губок
CrV
Диэлектрическая рукоятка
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 530544
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
длинногубцы
Материал губок
CrV
Диэлектрическая рукоятка
Да
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х7х2
Вес, г.
180
Описание товара Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180
Набор плоскогубцев и пассатижей Дело Техники — это оптимальное сочетание надёжности и комфорта для точной работы. Длина 180 мм позволяет уверенно держать инструмент в руке, легко справляться даже в тесных местах. Двухкомпонентные рукоятки приятны на ощупь, не скользят и обеспечивают дополнительное удобство во время работы. Диэлектрическая защита делает этот набор отличным выбором для задач, связанных с электричеством.
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Теги товара: 180 мм
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
длинногубцы
Материал губок
CrV
Диэлектрическая рукоятка
Да
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Набор плоскогубцев и пассатижей Дело Техники — это оптимальное сочетание надёжности и комфорта для точной работы. Длина 180 мм позволяет уверенно держать инструмент в руке, легко справляться даже в тесных местах. Двухкомпонентные рукоятки приятны на ощупь, не скользят и обеспечивают дополнительное удобство во время работы. Диэлектрическая защита делает этот набор отличным выбором для задач, связанных с электричеством.
Смотрите также: Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, диэлектрические, 160 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: 180 мм
Смотрите также: Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, диэлектрические, 160 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: 180 мм
Плоскогубцы удлиненные 180мм ДТ/48/6 Дело Техники 412180 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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