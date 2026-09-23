Черенок шлифованный высший сорт 1300мм для грабель GRINDA 39630-13
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Характеристики
Описание товара Черенок шлифованный высший сорт 1300мм для грабель GRINDA 39630-13
Черенки и удлинители Grinda представляют собой надежное и удобное решение для тех, кто ценит качество в работе с садовыми инструментами. Изготовленный из прочного дерева, этот черенок/ручка длиной 1300 мм станет идеальным дополнением к вашим инструментам, обеспечивая высокую производительность и комфорт в использовании. Диаметр крепления составляет 29 мм, что позволяет легко и надежно соединить черенок с различными садовыми инструментами, хотя он не предназначен для комбисистем. Созданный под брендом Grinda, известным своими высококачественными продуктами, этот черенок/ручка обещает долговечность и устойчивость к износу. Этот аксессуар — незаменимый помощник как для профессионалов, так и для садоводов-любителей, стремящихся к максимальной эффективности и удобству в уходе за садом.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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