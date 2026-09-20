Защитное стекло Deppa 2,5D для Honor X8, Full Glue, 0.3 мм, черная рамка 62893
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Защитное стекло Deppa 2,5D для Honor X8, Full Glue, 0.3 мм, черная рамка 62893
Закаленное стекло Deppa 2.5D Full Glue защитит экран вашего смартфона от повреждений и царапин при самом активном использовании. Идеально соответствует заявленной модели. Усиленная защита. Алюмосиликатное химически закаленное стекло по сравнению с обычными обладает повышенным сопротивлением к ударам и устойчивостью к царапинам. Идеальная чистота. Олеофобное покрытие позволяет легко очищать поверхность экрана от загрязнений и отпечатков пальцев. Абсолютный комфорт. Толщина стекла 0, 3 мм и клеевой состав по всей поверхности стекла не изменят чувствительности и время отклика дисплея. Полная интеграция. Обработка острых граней стекла 2, 5D подчеркивает обтекаемость корпуса устройства и делает его незаметным при касании, а черная рамка по краям повторяет дизайн экрана.
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