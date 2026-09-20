Органайзер с выдвижными ящиками АВТОЭЛЕКТРИКА ASM 36 -390 4000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Органайзер
Комплектация
Органайзер с выдвижными ящиками
Материал
пластик
Количество отделений
46
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 528597
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Органайзер
Комплектация
Органайзер с выдвижными ящиками
Материал
пластик
Количество отделений
46
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х32х14
Вес, кг.
1.9
Описание товара Органайзер с выдвижными ящиками АВТОЭЛЕКТРИКА ASM 36 -390 4000
Органайзер из пластика весом всего 1,9 кг — ваш незаменимый помощник для удобного хранения и транспортировки мелочей. Целых 46 отделений позволяют разложить всё по местам: инструменты, крепёж, аксессуары всегда под рукой и на виду. Компактный и лёгкий, такой органайзер легко брать с собой в дорогу или использовать в мастерской. Прочный пластиковый корпус обеспечивает защиту содержимого и долгий срок службы.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Органайзер
Комплектация
Органайзер с выдвижными ящиками
Материал
пластик
Количество отделений
46
Страна производитель
Китай
Органайзер из пластика весом всего 1,9 кг — ваш незаменимый помощник для удобного хранения и транспортировки мелочей. Целых 46 отделений позволяют разложить всё по местам: инструменты, крепёж, аксессуары всегда под рукой и на виду. Компактный и лёгкий, такой органайзер легко брать с собой в дорогу или использовать в мастерской. Прочный пластиковый корпус обеспечивает защиту содержимого и долгий срок службы.
Органайзер с выдвижными ящиками АВТОЭЛЕКТРИКА ASM 36 -390 4000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Органайзер с выдвижными ящиками АВТОЭЛЕКТРИКА ASM 36 -390 4000