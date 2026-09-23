Держатель для наждачной бумаги MOS пластиковый с мет.прижимом, черный 210х105 мм (39716М)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Назначение
для наждачной бумаги
Комплектация
держатель, упаковка
Форма
прямоугольная
Материал корпуса
пластик
Материал основной части
пластик
Материал рукояток
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%270 руб. 440 руб.
В наличии
Код товара: 528160
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Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
270 руб. -39%
440 руб.
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Характеристики
Бренд
MOS
Тип товара
Держатель
Назначение
для наждачной бумаги
Комплектация
держатель, упаковка
Форма
прямоугольная
Материал корпуса
пластик
Материал основной части
пластик
Материал рукояток
пластик
Крепление
зажим
Длина, мм
210
Ширина, мм
105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х11
Вес, г.
180
Описание товара Держатель для наждачной бумаги MOS пластиковый с мет.прижимом, черный 210х105 мм (39716М)
Удобный функциональный инструмент. Существенно упрощает и ускоряет процесс шлифовки.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
MOS
Тип товара
Держатель
Назначение
для наждачной бумаги
Комплектация
держатель, упаковка
Форма
прямоугольная
Материал корпуса
пластик
Материал основной части
пластик
Материал рукояток
пластик
Крепление
зажим
Длина, мм
210
Ширина, мм
105
Страна производитель
Китай
Удобный функциональный инструмент. Существенно упрощает и ускоряет процесс шлифовки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Держатель для наждачной бумаги MOS пластиковый с мет.прижимом, черный 210х105 мм (39716М) - по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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