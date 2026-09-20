Большой набор Нескучные игры "Илья Муромец" арт.8195 /8
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Характеристики
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%1 450 руб. 2 074 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 527734
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х4
Вес, г.
770
Описание товара Большой набор Нескучные игры "Илья Муромец" арт.8195 /8
Игрушка от бренда Нескучные игры Большой набор Илья Муромец 8195 /8 развивает творческое мышление и фантазию, выполнена из качественных материалов, безвредных для здоровья ребенка.
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Игрушка от бренда Нескучные игры Большой набор Илья Муромец 8195 /8 развивает творческое мышление и фантазию, выполнена из качественных материалов, безвредных для здоровья ребенка.
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