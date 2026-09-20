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Матрешка Нескучные игры 10 в 1 расписная арт.7704 купить с доставкой в Москве
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Матрешка Нескучные игры 10 в 1 расписная арт.7704

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Матрешка Нескучные игры 10 в 1 расписная арт.7704
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527729
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
фигурки (10 шт.), упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
500

Описание товара Матрешка Нескучные игры 10 в 1 расписная арт.7704

Развивающая игрушка Нескучные игры Матрешка 10 в 1 расписная 7704 понравится любому малышу. Представляет собой традиционную народную игрушку и оптимальна для развивающих занятий с ребенком старше 1, 5 лет. В комплекте есть 10 фигурок, каждая из которых меньше предыдущей по размеру. Ребенок может достать всех матрешек, разделяя игрушки на две составные части. Это позволяет развивать мелкую моторику и пространственное мышление. Благодаря качественному насыщенному пигменту, который использован при окрашивании матрешек, ребенок научится различать цвета и оттенки. Фигурки оптимальны для украшения детской комнаты. Матрешки также позволяют детям освоить простые сюжетные игры, ознакомиться с культурой родной страны и значительно расширить кругозор.

Отзывы о товаре Матрешка Нескучные игры 10 в 1 расписная арт.7704




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Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
фигурки (10 шт.), упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Описание
Развивающая игрушка Нескучные игры Матрешка 10 в 1 расписная 7704 понравится любому малышу. Представляет собой традиционную народную игрушку и оптимальна для развивающих занятий с ребенком старше 1, 5 лет. В комплекте есть 10 фигурок, каждая из которых меньше предыдущей по размеру. Ребенок может достать всех матрешек, разделяя игрушки на две составные части. Это позволяет развивать мелкую моторику и пространственное мышление. Благодаря качественному насыщенному пигменту, который использован при окрашивании матрешек, ребенок научится различать цвета и оттенки. Фигурки оптимальны для украшения детской комнаты. Матрешки также позволяют детям освоить простые сюжетные игры, ознакомиться с культурой родной страны и значительно расширить кругозор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Матрешка Нескучные игры 10 в 1 расписная арт.7704 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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