Набор Технолог Castlecraft "Древний мир" крепость арт.00299 /7
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 527627
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х18х5
Вес, кг.
1
Описание товара Набор Технолог Castlecraft "Древний мир" крепость арт.00299 /7
Игровой набор Технолог Castlecraft Древний мир 00299 /7 без сомнения понравится любому ребенку. Развивает творческое мышление и фантазию, тренирует мелкую моторику, расширяет кругозор.Игровой набор-конструктор включает различные элементы для сборки. Данный набор можно использовать в настольных играх, например ролевых играх от Технолога. Также конструктор дополняется благодаря другим наборам миниатюр от Технолога.
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Игровой набор Технолог Castlecraft Древний мир 00299 /7 без сомнения понравится любому ребенку. Развивает творческое мышление и фантазию, тренирует мелкую моторику, расширяет кругозор.Игровой набор-конструктор включает различные элементы для сборки. Данный набор можно использовать в настольных играх, например ролевых играх от Технолога. Также конструктор дополняется благодаря другим наборам миниатюр от Технолога.
Набор Технолог Castlecraft "Древний мир" крепость арт.00299 /7 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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