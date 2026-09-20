Мозаика Эники Беники "Принцессы" 48 фишек, 8 карточек, поле, чемодан арт.1173
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пазлы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%860 руб. 1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 527625
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Пазлы
Вид пазла
мозаика
Возраст
от 2 лет
Дополнительно
размер: 34.50x32 см
Количество деталей
48 шт.
Материал
пластик
Тематика
сказки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, кг.
1.11
Описание товара Мозаика Эники Беники "Принцессы" 48 фишек, 8 карточек, поле, чемодан арт.1173
Пазл Эники Беники Принцессы 1173 способствует воспитанию у ребенка усидчивости, терпения и аккуратности. Выполен из качественных материалов, использованные красители безвредны для ребенка.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пазлы
Вид пазла
мозаика
Возраст
от 2 лет
Дополнительно
размер: 34.50x32 см
Количество деталей
48 шт.
Материал
пластик
Тематика
сказки
Страна производитель
Китай
Пазл Эники Беники Принцессы 1173 способствует воспитанию у ребенка усидчивости, терпения и аккуратности. Выполен из качественных материалов, использованные красители безвредны для ребенка.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Мозаика Эники Беники "Принцессы" 48 фишек, 8 карточек, поле, чемодан арт.1173 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мозаика Эники Беники "Принцессы" 48 фишек, 8 карточек, поле, чемодан арт.1173