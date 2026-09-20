Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 527580
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Описание товара Дом для кукол Огонек Конфетти "Коттедж" арт.С-1330 /1
Игрушка бренда Огонек Конфетти Коттедж арт.С-1330 /1 понравится любой девочке. Коттедж Конфетти - это яркий летний домик подходящий куклам 25-30 см. Конструкция состоит из 3 блоков: спальня, ванна и гостиная. Игрушечные обитатели коттеджа могут позагорать на балконе, а на крыше развести цветник. Внутренние помещения выполнены в фиолетовом цвете, который поднимет настроение любой девочке. Открытые игровые зоны позволят ребенку сделать перестановку мебели, если он захочет. Коттедж Конфетти продуман до мельчайших деталей. Игрушку может собрать сам ребенок, пользуясь помощью взрослого. Внимание! Кукла и мебель в набор не входят
Игрушка бренда Огонек Конфетти Коттедж арт.С-1330 /1 понравится любой девочке. Коттедж Конфетти - это яркий летний домик подходящий куклам 25-30 см. Конструкция состоит из 3 блоков: спальня, ванна и гостиная. Игрушечные обитатели коттеджа могут позагорать на балконе, а на крыше развести цветник. Внутренние помещения выполнены в фиолетовом цвете, который поднимет настроение любой девочке. Открытые игровые зоны позволят ребенку сделать перестановку мебели, если он захочет. Коттедж Конфетти продуман до мельчайших деталей. Игрушку может собрать сам ребенок, пользуясь помощью взрослого. Внимание! Кукла и мебель в набор не входят
Дом для кукол Огонек Конфетти "Коттедж" арт.С-1330 /1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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