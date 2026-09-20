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Дом для кукол Огонек Конфетти "Коттедж" арт.С-1330 /1 купить с доставкой в Москве
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Дом для кукол Огонек Конфетти "Коттедж" арт.С-1330 /1

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Дом для кукол Огонек Конфетти &quot;Коттедж&quot; арт.С-1330 /1 - фото 1
Дом для кукол Огонек Конфетти &quot;Коттедж&quot; арт.С-1330 /1 - фото 2
Дом для кукол Огонек Конфетти &quot;Коттедж&quot; арт.С-1330 /1 - фото 3
Дом для кукол Огонек Конфетти &quot;Коттедж&quot; арт.С-1330 /1 - фото 4
Дом для кукол Огонек Конфетти &quot;Коттедж&quot; арт.С-1330 /1 - фото 5
Дом для кукол Огонек Конфетти &quot;Коттедж&quot; арт.С-1330 /1 - фото 6
Дом для кукол Огонек Конфетти &quot;Коттедж&quot; арт.С-1330 /1 - фото 7
Дом для кукол Огонек Конфетти &quot;Коттедж&quot; арт.С-1330 /1 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
  • Дом для кукол Огонек Конфетти &quot;Коттедж&quot; арт.С-1330 /1 - фото 1
  • Дом для кукол Огонек Конфетти &quot;Коттедж&quot; арт.С-1330 /1 - фото 2
  • Дом для кукол Огонек Конфетти &quot;Коттедж&quot; арт.С-1330 /1 - фото 3
  • Дом для кукол Огонек Конфетти &quot;Коттедж&quot; арт.С-1330 /1 - фото 4
  • Дом для кукол Огонек Конфетти &quot;Коттедж&quot; арт.С-1330 /1 - фото 5
  • Дом для кукол Огонек Конфетти &quot;Коттедж&quot; арт.С-1330 /1 - фото 6
  • Дом для кукол Огонек Конфетти &quot;Коттедж&quot; арт.С-1330 /1 - фото 7
  • Дом для кукол Огонек Конфетти &quot;Коттедж&quot; арт.С-1330 /1 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527580
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Характеристики

Бренд
Огонек
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Комплектация
домик, ящик для цветов - 8 шт, цветы - 18 шт, шторы (ткань) - 8 комплектов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х38х23
Вес, кг.
8.32

Описание товара Дом для кукол Огонек Конфетти "Коттедж" арт.С-1330 /1

Игрушка бренда Огонек Конфетти Коттедж арт.С-1330 /1 понравится любой девочке. Коттедж Конфетти - это яркий летний домик подходящий куклам 25-30 см. Конструкция состоит из 3 блоков: спальня, ванна и гостиная. Игрушечные обитатели коттеджа могут позагорать на балконе, а на крыше развести цветник. Внутренние помещения выполнены в фиолетовом цвете, который поднимет настроение любой девочке. Открытые игровые зоны позволят ребенку сделать перестановку мебели, если он захочет. Коттедж Конфетти продуман до мельчайших деталей. Игрушку может собрать сам ребенок, пользуясь помощью взрослого. Внимание! Кукла и мебель в набор не входят

Отзывы о товаре Дом для кукол Огонек Конфетти "Коттедж" арт.С-1330 /1




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Огонек
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Комплектация
домик, ящик для цветов - 8 шт, цветы - 18 шт, шторы (ткань) - 8 комплектов
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка бренда Огонек Конфетти Коттедж арт.С-1330 /1 понравится любой девочке. Коттедж Конфетти - это яркий летний домик подходящий куклам 25-30 см. Конструкция состоит из 3 блоков: спальня, ванна и гостиная. Игрушечные обитатели коттеджа могут позагорать на балконе, а на крыше развести цветник. Внутренние помещения выполнены в фиолетовом цвете, который поднимет настроение любой девочке. Открытые игровые зоны позволят ребенку сделать перестановку мебели, если он захочет. Коттедж Конфетти продуман до мельчайших деталей. Игрушку может собрать сам ребенок, пользуясь помощью взрослого. Внимание! Кукла и мебель в набор не входят
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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