Мебель для кукол Огонек "Мебель для спальни" арт.С-1303 /6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%870 руб. 1 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 527578
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
кровать с подголовником со встроенными 2 тумбами (4 выдвижные ящика), трюмо со встроенным зеркалом и 2-мя выдвижными ящиками, 1 пуфик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х9
Вес, г.
750
Описание товара Мебель для кукол Огонек "Мебель для спальни" арт.С-1303 /6
Игрушка бренда Огонек Мебель для спальни арт.С-1303 /6 понравится любой девочке. Очень стильный и яркий набор кукольной мебели Спальня станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать выглядит как настоящая. Особую достоверность добавляют выдвижные ящики у двух прикроватных тумб и в трюмо. Набор мебели Спальня подходит для кукол размером около 30 см.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
кровать с подголовником со встроенными 2 тумбами (4 выдвижные ящика), трюмо со встроенным зеркалом и 2-мя выдвижными ящиками, 1 пуфик
Страна производитель
Китай
Игрушка бренда Огонек Мебель для спальни арт.С-1303 /6 понравится любой девочке. Очень стильный и яркий набор кукольной мебели Спальня станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать выглядит как настоящая. Особую достоверность добавляют выдвижные ящики у двух прикроватных тумб и в трюмо. Набор мебели Спальня подходит для кукол размером около 30 см.
Мебель для кукол Огонек "Мебель для спальни" арт.С-1303 /6 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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