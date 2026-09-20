Корзина для игрушек Играем вместе "Синий трактор" 36х58 см арт.LB-BT /24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корзина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%650 руб. 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 527463
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Характеристики
Бренд
Играем вместе.
Тип товара
Корзина
Дополнительно
вес 418 г
Материал
текстиль
Цвет
мультиколор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х36х36
Вес, г.
520
Описание товара Корзина для игрушек Играем вместе "Синий трактор" 36х58 см арт.LB-BT /24
Корзина для игрушек Синий Трактор – это идеальное место для хранения игрушек. Она станет отличным подарком для ребенка на любой праздник.
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Бренд
Играем вместе.
Тип товара
Корзина
Дополнительно
вес 418 г
Материал
текстиль
Цвет
мультиколор
Страна производитель
Китай
Корзина для игрушек Синий Трактор – это идеальное место для хранения игрушек. Она станет отличным подарком для ребенка на любой праздник.
Смотрите также: Детские мольберты
Смотрите также: Детские мольберты
Корзина для игрушек Играем вместе "Синий трактор" 36х58 см арт.LB-BT /24 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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