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Кукольный театр Кудесники 2 в 1 "Курочка Ряба" и "Маша и Медведь" арт.СИ-814/3 купить с доставкой в Москве
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Кукольный театр Кудесники 2 в 1 "Курочка Ряба" и "Маша и Медведь" арт.СИ-814/3

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Кукольный театр Кудесники 2 в 1 &quot;Курочка Ряба&quot; и &quot;Маша и Медведь&quot; арт.СИ-814/3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%
3 060 руб.  3 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 524534
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Характеристики

Бренд
Кудесники
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, г.
500

Описание товара Кукольный театр Кудесники 2 в 1 "Курочка Ряба" и "Маша и Медведь" арт.СИ-814/3

Игрушка от бренда Кудесники Кукольный театр Курочка Ряба и Маша и Медведь СИ-814/3 развивает творческое мышление и фантазию, выполнена из качественных материалов, безвредных для здоровья ребенка.

Отзывы о товаре Кукольный театр Кудесники 2 в 1 "Курочка Ряба" и "Маша и Медведь" арт.СИ-814/3




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Характеристики
Бренд
Кудесники
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка от бренда Кудесники Кукольный театр Курочка Ряба и Маша и Медведь СИ-814/3 развивает творческое мышление и фантазию, выполнена из качественных материалов, безвредных для здоровья ребенка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кукольный театр Кудесники 2 в 1 "Курочка Ряба" и "Маша и Медведь" арт.СИ-814/3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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